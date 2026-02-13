MACHTKAMPF UM DEUTSCHLAND! AFD-KURS, MERKEL-SPEKULATIONEN UND KLIMA-STREIT BRINGEN DAS LAND ZUM KOCHEN

Deutschland im politischen Ausnahmezustand! Während die einen fragen, wohin die Reise der AfD führt, sorgt ein anderes Thema für mindestens genauso viel Wirbel: die immer wieder aufkommenden Debatten über eine mögliche Rückkehr Angela Merkels auf die große Bühne. Hinter vorgehaltener Hand wird in politischen Kreisen gemunkelt, analysiert und taktiert. Ist das nur ein Gedankenspiel nostalgischer Parteistrategen oder Ausdruck echter Verunsicherung in einer Republik, die sich neu sortiert? Klar ist: Die Diskussion zeigt, wie tief die Risse inzwischen durch Parteien, Lager und Wählerschaft gehen.

Gleichzeitig verschärft sich der Ton beim Thema Klimapolitik. Kritiker sprechen von wachsendem Druck, von Vorschriften, Verboten und einem Umbau der Gesellschaft im Eiltempo. Befürworter halten dagegen und warnen vor den Folgen des Nichtstuns. Zwischen diesen Fronten fühlen sich viele Bürger zunehmend zerrieben. Sie erleben steigende Kosten, neue Regeln und eine politische Debatte, die immer häufiger moralisch aufgeladen statt sachlich geführt wird. Das Ergebnis ist ein Klima der Gereiztheit, das weit über Umweltfragen hinausreicht und längst zur Grundsatzfrage geworden ist, wie viel Veränderung ein Land gleichzeitig verkraften kann.

In diesem Spannungsfeld beobachten Kommentatoren wie Bolz und Mannhart eine tektonische Verschiebung der politischen Landschaft. Alte Gewissheiten bröckeln, neue Kräfte drängen nach vorn, und die Mitte wirkt plötzlich weniger stabil, als sie es über Jahrzehnte war. Es geht längst nicht mehr nur um einzelne Sachthemen, sondern um das Selbstverständnis der Republik: Freiheit gegen Regulierung, Sicherheit gegen Wandel, Vergangenheit gegen Zukunft. Deutschland ringt sichtbar mit sich selbst – und die entscheidenden Antworten stehen noch aus.

