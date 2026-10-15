MADE IN GERMANY IST GESCHICHTE? VW-BRANDALARM! ELEKTROAUTOS DROHT AKKU-INFERNO – ZEHNTAUSENDE FAHRZEUGE POTENZIELL BETROFFEN! AUCH CUPRA BORN IM VISIER – DEUTSCHE AUTOKUNST IN DER VERTRAUENSKRISE!

Wolfsburg – NÄCHSTER PAUKENSCHLAG BEIM DEUTSCHEN AUTOGIGANTEN VOLKSWAGEN! Der einstige Stolz der deutschen Automobilindustrie gerät erneut wegen gravierender Qualitätsprobleme unter Druck. Während der Konzern noch mit den Folgen eines Rückruf-Dramas um möglicherweise fehlerhafte Verschraubungen kämpft, erschüttert bereits der nächste Sicherheitsalarm das Vertrauen der Autofahrer. Diesmal geht es nicht um eine lockere Schraube, eine defekte Anzeige oder eine technische Kleinigkeit, sondern um das Herzstück moderner Elektrofahrzeuge: die Hochvoltbatterie! Ausgerechnet jene Technologie, mit der Volkswagen die automobile Zukunft erobern will, könnte für betroffene Fahrzeughalter zu einer ernsten Gefahr werden. Der erschreckende Verdacht: Fehlerhafte Batteriezellen externer Zulieferer können unter bestimmten Umständen überhitzen und im schlimmsten Fall einen Fahrzeugbrand auslösen! In den Vereinigten Staaten hat Volkswagen deshalb bereits einen neuen Rückruf für insgesamt 22.524 Fahrzeuge des Elektro-SUV VW ID.4 eingeleitet. Betroffen sind bestimmte Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 1. Februar 2025, wobei der amerikanische Rückruf die Modelljahre 2023 bis 2026 umfasst. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA führt die Aktion unter der Kennung 26V630000, bei Volkswagen lautet der Rückrufcode 93EX. Im Zusammenhang mit dem möglichen Batterieproblem wurden in den USA zwischen Januar 2024 und August 2026 insgesamt 22 entsprechende Vorfälle beziehungsweise Beanstandungen bekannt. Dabei ist allerdings zu unterscheiden: Diese Zahl bedeutet nicht automatisch, dass tatsächlich 22 vollständig ausgebrannte Fahrzeuge nachgewiesen wurden. Dennoch ist die Gefahr ernst genug, dass Volkswagen die betroffenen Halter ausdrücklich vor dem vollständigen Aufladen ihrer Fahrzeuge warnt. Besonders brisant: Die Probleme beschränken sich nach den inzwischen bekannt gewordenen Informationen keineswegs ausschließlich auf den amerikanischen Markt. Auch in Großbritannien wurden bereits Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, und Deutschland steht ebenfalls vor weiteren Rückrufmaßnahmen. Volkswagen bestätigte gegenüber Medien, dass einzelne Hochvoltbatterien nicht den erforderlichen Qualitätsstandards entsprechen. Verantwortlich seien Produktionsfehler bei Batteriezellen externer Zulieferer. Bei bestimmten Ladebedingungen könne es zu einer gefährlichen thermischen Überlastung kommen. Besonders kritisch wird es nach den bisherigen Erkenntnissen, wenn der Ladezustand der Batterie mehr als 80 Prozent erreicht. In diesem Bereich können sich unter ungünstigen Umständen Fehler innerhalb der Batterie so auswirken, dass eine Kettenreaktion zwischen Batteriezellen entsteht. Fachleute sprechen dabei von einer thermischen Ausbreitung, die im Extremfall zu einem Brand führen kann. Die endgültige Ursache des aktuellen amerikanischen Rückrufs ist allerdings noch nicht vollständig geklärt. Ausgerechnet Volkswagen, jahrzehntelang weltweit ein Sinnbild für deutsche Ingenieurskunst, Zuverlässigkeit und hochwertige Verarbeitung, muss seinen Kunden nun vorsorglich empfehlen, die Leistungsfähigkeit ihrer teuren Elektrofahrzeuge einzuschränken. Ein bitterer Rückschlag für das Versprechen moderner Elektromobilität! Denn wer sich ein Elektroauto anschafft, erwartet nicht nur Reichweite, Komfort und technische Innovationen, sondern vor allem Sicherheit. Stattdessen müssen sich betroffene Besitzer plötzlich fragen, ob der Hochvolt-Akku ihres Fahrzeugs möglicherweise ein gefährliches Qualitätsproblem aufweist. Und während der Konzern seine Elektrostrategie weiter vorantreibt, steht eine unangenehme Frage im Raum: Wie konnte ein derart sicherheitsrelevantes Problem überhaupt in Fahrzeuge gelangen, die längst auf öffentlichen Straßen unterwegs sind? Besonders kritisch erscheint dabei die Abhängigkeit von externen Batteriezulieferern. Denn selbst wenn ein Produktionsfehler außerhalb der eigenen Fahrzeugwerke entsteht, trägt der Automobilhersteller gegenüber seinen Kunden die Verantwortung für die Sicherheit des gesamten Fahrzeugs. Der gute Ruf von „Made in Germany“ steht damit bei Volkswagen erneut auf dem Prüfstand!

UND JETZT ERREICHT DER AKKU-ALARM AUCH DEUTSCHLAND – BETROFFEN SIND NICHT NUR VW ID.4, SONDERN MÖGLICHERWEISE WEITERE ELEKTROMODELLE DES KONZERNS! Nach Angaben eines Volkswagen-Sprechers bestehen bei Fahrzeugen der ID.-Modellfamilie Qualitätsprobleme mit Hochvoltbatterien bestimmter externer Zulieferer. Betroffen sein können unter anderem Fahrzeuge der ID.-Baureihe sowie der Cupra Born, der ebenfalls auf der Elektroplattform des Volkswagen-Konzerns basiert. In Großbritannien nennt Volkswagen im Zusammenhang mit den aktuellen vorsorglichen Maßnahmen ausdrücklich die Modelle ID.3, ID.4 und ID.7, deren Hochvoltbatterien von bestimmten Zulieferern in den Jahren 2022 bis 2025 produziert wurden. Auch Cupra hat für bestimmte Born-Fahrzeuge aus diesem Zeitraum Sicherheitsmaßnahmen angekündigt. Das bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche Fahrzeuge dieser Modellreihen fehlerhaft sind. Entscheidend sind die tatsächlich verbauten Batteriezellen, ihre Herkunft und die jeweiligen Produktionschargen. Nach Angaben des Konzerns sind in Deutschland voraussichtlich einige Tausend Autos betroffen. Weitere Medienberichte gehen teilweise von einer größeren, niedrigen fünfstelligen Zahl aus. Die endgültige Größenordnung muss deshalb anhand der offiziellen Rückrufunterlagen geklärt werden. Für zahlreiche Besitzer dürfte diese Unsicherheit bereits jetzt unangenehm sein. Schließlich steht das Fahrzeug oft täglich in der heimischen Garage, wird über Nacht geladen oder dient als unverzichtbares Fortbewegungsmittel auf dem Weg zur Arbeit. Was bislang als selbstverständlicher Bestandteil des Alltags galt, wird nun für manche Fahrer zu einer Sicherheitsfrage. Auch bei den anderen Marken des Volkswagen-Konzerns wird genau hingeschaut. Für Skoda besteht nach Angaben des Herstellers im Zusammenhang mit dieser aktuellen Batterieproblematik kein Handlungsbedarf, weil dort Batterien aus anderen Chargen verbaut worden seien. Bei Audi werde dagegen noch geprüft, inwieweit entsprechende Fahrzeuge betroffen sein könnten. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung in Großbritannien: Dort hat Volkswagen in der Woche ab dem 12. Oktober 2026 damit begonnen, bei betroffenen Fahrzeugen die maximal nutzbare Ladekapazität vorsorglich auf 80 Prozent zu begrenzen. Das kann bei entsprechend ausgestatteten und online angebundenen Autos durch eine sogenannte Over-the-air-Aktualisierung, also eine drahtlose Softwaremaßnahme aus der Ferne, erfolgen. Damit erhält der Begriff „Software-Update“ für betroffene Besitzer plötzlich eine völlig neue Bedeutung. Statt zusätzlicher Funktionen oder technischer Verbesserungen sorgt die digitale Verbindung zum Hersteller dafür, dass die Batterie vorerst nicht mehr vollständig aufgeladen werden kann. Volkswagen begründet diesen Schritt ausdrücklich mit dem möglichen Brandrisiko bei höheren Ladezuständen. Die vorsorgliche Begrenzung ist eine wichtige Schutzmaßnahme, darf aber nicht als absolute Garantie verstanden werden, dass unterhalb von 80 Prozent niemals ein technischer Defekt auftreten könnte. Für die Besitzer bedeutet die Einschränkung zunächst vor allem eines: weniger nutzbare Batteriekapazität und je nach Fahrzeug, Fahrweise und Witterung auch weniger Reichweite zwischen zwei Ladevorgängen. Wer bislang regelmäßig längere Autobahnfahrten unternommen hat und dafür die Batterie vollständig auflud, muss seine Ladeplanung möglicherweise umstellen. Besonders bitter wird es, wenn das Fahrzeug gerade wegen seiner beworbenen Reichweite gekauft wurde. In den offiziellen britischen Informationen erklärt Volkswagen, dass eine bereits aktivierte Begrenzung daran erkennbar sein kann, dass sich das maximale Ladeziel im Fahrzeug nicht mehr über 80 Prozent einstellen lässt. Auch Cupra informiert betroffene Born-Halter über die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Die aktuellen Vorgänge treffen Volkswagen zudem zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Denn bereits im Frühjahr 2026 hatte der Konzern einen anderen umfangreichen Rückruf wegen möglicherweise fehlerhafter Batteriemodule eingeleitet. Damals waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes weltweit 74.579 Fahrzeuge der VW-Baureihen ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz und ID. Buzz Cargo sowie 19.452 Cupra Born betroffen. Allein in Deutschland entfielen auf diesen früheren Rückruf 22.182 Fahrzeuge der Marke Volkswagen und 5.976 Cupra Born, zusammen also 28.158 Elektroautos. Weltweit waren es 94.031 Fahrzeuge. Dabei handelt es sich um eine frühere Rückrufaktion, deren Fahrzeugzahlen nicht ohne Weiteres mit denen des neuen Rückrufs zusammengerechnet werden dürfen. Doch gerade diese wiederkehrenden Probleme werfen unangenehme Fragen nach der Qualitätssicherung und der Zuverlässigkeit der Batterietechnik auf. Die deutsche Automobilindustrie, die über Generationen hinweg mit höchsten Qualitätsansprüchen geworben hat, muss sich nun erneut erklären, warum Kunden mit sicherheitsrelevanten Mängeln konfrontiert werden. Für Volkswagen geht es längst nicht mehr nur darum, ein technisches Problem zu beheben. Es geht um Vertrauen, Glaubwürdigkeit und die Frage, ob das Unternehmen seine hohen Ansprüche an die Sicherheit seiner Elektrofahrzeuge tatsächlich jederzeit erfüllen kann!

VW-KUNDEN IN SORGE – WER IST BETROFFEN, WAS MÜSSEN FAHRER JETZT TUN UND WANN DÜRFEN DIE AKKUS ENDLICH WIEDER VOLL GELADEN WERDEN? Volkswagen kündigt an, die betroffenen Fahrzeughalter schriftlich über die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu informieren. In diesen Schreiben sollen die Besitzer ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sie die Batterie vorläufig nur bis maximal 80 Prozent laden sollen und welche weiteren Sicherheitshinweise zu beachten sind. Als Sofortmaßnahme setzt der Konzern auf den sogenannten Battery Care Mode, der den maximalen Ladezustand entsprechend begrenzen kann. Wer die Online-Dienste des Herstellers nutzt, kann zusätzlich über die Volkswagen-App über eine automatische Begrenzung informiert werden. Bei geeigneten Fahrzeugen lässt sich diese Beschränkung drahtlos aktivieren, sodass ein unmittelbarer Werkstattbesuch dafür nicht zwingend erforderlich ist. Fahrzeughalter ohne entsprechende Online-Anbindung sollen die Ladegrenze selbst über das Lademenü ihres Fahrzeugs einstellen. Doch damit ist das Problem noch lange nicht endgültig beseitigt. Denn die Begrenzung des Ladezustands ist zunächst nur eine Vorsichtsmaßnahme und keine vollständige technische Reparatur einer möglicherweise fehlerhaften Batterie. Besonders wichtig ist deshalb die Überprüfung, ob das eigene Fahrzeug überhaupt zu einer betroffenen Produktionscharge gehört. Wer nicht auf einen Brief warten möchte, kann sich direkt an seine Volkswagen-Vertragswerkstatt oder an das Kundencenter wenden. Mithilfe der 17-stelligen Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) lässt sich prüfen, ob das Fahrzeug einer entsprechenden Rückrufaktion zugeordnet ist. Die FIN ist beispielsweise in den Fahrzeugpapieren und am Fahrzeug selbst zu finden. Gerade Besitzer von Elektrofahrzeugen, deren Batteriedaten bereits längere Zeit nicht mehr durch den Hersteller überprüft wurden, müssen möglicherweise einen Werkstatttermin vereinbaren. Dort kann der Zustand der Hochvoltbatterie untersucht und festgestellt werden, ob einzelne Module Auffälligkeiten zeigen. Ergibt die Überprüfung, dass das Fahrzeug nicht von dem betreffenden Defekt betroffen ist, kann die vorsorgliche Einschränkung nach Freigabe durch den Hersteller wieder aufgehoben werden. Besteht dagegen weiterer Prüfungs- oder Reparaturbedarf, müssen die Besitzer mit einer längeren Übergangsphase rechnen. Volkswagen arbeitet nach den vorliegenden Informationen an verschiedenen technischen Lösungen. Denkbar sind zusätzliche Softwaremaßnahmen, durch die bestimmte Batteriezustände besser überwacht werden können, oder der Austausch einzelner Batteriemodule, wenn sich herausstellt, dass diese nicht den erforderlichen Sicherheitsstandards entsprechen. Welche Maßnahmen im Einzelfall notwendig werden, hängt vom Fahrzeug und den Ergebnissen der Prüfung ab. Wie lange Besitzer möglicherweise betroffener Fahrzeuge mit der Ladebegrenzung leben müssen, lässt sich gegenwärtig nicht zuverlässig sagen. Eine verbindliche Frist für die vollständige Beseitigung aller aktuellen Batterieprobleme liegt bislang nicht vor. Für die amerikanische Rückrufaktion ist vorgesehen, dass zunächst Informationsschreiben an die betroffenen Halter verschickt werden; nach den vorliegenden Rückrufangaben sollen diese bis zum 27. November 2026 versandt werden. Sobald eine endgültige technische Abhilfe verfügbar ist, sollen weitere Benachrichtigungen folgen. In Deutschland soll die Rückrufabwicklung in Abstimmung mit dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erfolgen. Wer bislang keine Nachricht erhalten hat, sollte daraus allerdings nicht vorschnell schließen, dass sein Fahrzeug garantiert nicht betroffen ist. Verlässliche Klarheit schafft die Prüfung über die FIN beziehungsweise eine offizielle Bestätigung des Herstellers. Zusätzliche oder bereits für das konkrete Fahrzeug angeordnete Sicherheitsanweisungen sind unbedingt zu beachten. Schließlich geht es hier nicht um einen gewöhnlichen Komfortmangel, sondern um ein mögliches Brandrisiko. Und damit steht Volkswagen erneut vor einer gewaltigen Herausforderung: Einerseits muss der Konzern seine Kunden schnell und umfassend informieren, andererseits braucht es eine dauerhaft wirksame Lösung, damit die betroffenen Elektrofahrzeuge wieder uneingeschränkt und sicher genutzt werden können. Besonders heikel ist die Situation, weil die deutschen Hersteller im internationalen Wettbewerb zunehmend unter Druck stehen und das Vertrauen in die eigene Technik zu ihren wichtigsten Verkaufsargumenten gehört. Ein beschädigtes Markenimage lässt sich nicht einfach mit einem Software-Update reparieren. Dass ein Weltkonzern wie Volkswagen seine Kunden wegen möglicher Brandgefahr auffordern muss, die Akkus ihrer Fahrzeuge vorsorglich nicht vollständig zu laden, dürfte deshalb weit über Wolfsburg hinaus für Diskussionen sorgen. Sicher ist: Nicht jedes Elektroauto aus dem Volkswagen-Konzern stellt automatisch eine Brandgefahr dar, und die bislang bekannten Probleme betreffen nach Herstellerangaben bestimmte Batterien und Produktionschargen. Doch ebenso sicher ist, dass die Häufung sicherheitsrelevanter Rückrufaktionen das Vertrauen vieler Kunden auf eine harte Probe stellt. MADE IN GERMANY – EINST EIN WELTWEITES QUALITÄTSVERSPRECHEN! DOCH NACH DEM NÄCHSTEN AKKU-ALARM BEI VOLKSWAGEN BLEIBT EINE ENTSCHEIDENDE FRAGE: WIE VIEL VERTRAUEN VERTRÄGT DIE DEUTSCHE AUTOKUND SCHAFT NOCH, WENN AUS TECHNISCHEN VERSPRECHEN PLÖTZLICH SICHERHEITSWARNUNGEN WERDEN?

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24