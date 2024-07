Mainz: Blutbad in Mainzer Hotel!

Freitag 19.07.24

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde heute gegen 10:00 Uhr eine Person tödlich verletzt in einem Hotelzimmer in der Rheinallee aufgefunden. Eine weitere Person wurde schwerverletzt aufgefunden und ist reanimationspflichtig. Weiter Hintergründe zur Tat, zum Tatablauf und zum Motiv können derzeit aufgrund der aktuellen Lage nicht mitgeteilt werden. Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Derzeit laufen umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen im Hotel in der Mainzer Neustadt. Polizeikräfte des PP Mainz und des PP ELT sind im 5-stöckigen Gebäude im Einsatz, indem sich ca. 130 Hotelgäste befinden.

Es bestehen keine Gefahrenaspekte für unbeteiligte Personen im gesamten Stadtgebiet Mainz.

Das Polizeipräsidium Mainz ermittelt in einem Hotel in Mainz im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt. Es besteht keinerlei Gefahr für die Bevölkerung.

Gerüchte, die insbesondere in den sozialen Medien verbreitet werden, dass es in Mainz an irgendeinem Ort eine Amok-Lage gab oder gibt, entbehren jeder Grundlage.

Polizeipräsidium Mainz