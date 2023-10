Mainz- Große Bleiche, Israelische Flagge vor Mainzer Stadthaus beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde durch bislang unbekannte Täter die Israelische Flagge vor dem Stadthaus in der Großen Bleiche in Mainz beschädigt. Die dort seit Montag gehisste Flagge wurde am heutigen Morgen durch Mitarbeiter der Stadt Mainz, am Boden liegen und vermutlich durch Feuer beschädigt, aufgefunden.

Die Staatsanwaltschaft Mainz hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminaldirektion Mainz mit den Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung, der Verunglimpfung von Staaten und ihrer Symbole und Sachbeschädigung beauftragt. Dabei wird auch ein politisch motivierter Hintergrund auch vor dem Hintergrund des Nah-Ost-Konflikt geprüft.