MAINZ IN ANGST! – VIER KINDER SPURLOS VERSCHWUNDEN! – GESCHWISTER SEIT SAMSTAG WEG – DIE STADT STEHT UNTER SCHOCK!

Mainz – Eine ganze Stadt hält den Atem an! Seit Samstagmorgen fehlt von vier Geschwistern jede Spur – darunter der kleine Mustafa, gerade einmal acht Jahre alt! Die Polizei sucht mit Hochdruck, Eltern und Nachbarn sind verzweifelt, die Bevölkerung alarmiert. Die Kinder sollen sich gemeinsam aus dem Elternhaus in Mainz aufgemacht haben – wohin, weiß niemand. Seitdem: Funkstille. Kein Lebenszeichen, kein Hinweis, kein Zeuge, der etwas gesehen haben will. Was als harmloser Ausflug begann, entwickelt sich zum Albtraum für eine Familie – und für eine ganze Stadt! Beamte durchkämmen Parks, Bahnhöfe, Spielplätze, selbst am Rhein wird gesucht. Hubschrauber kreisen über der Stadt, Suchhunde sind im Einsatz, während Einsatzkräfte und Freiwillige die Umgebung absuchen. Die Polizei spricht von einer „akuten Gefährdungslage“, da die Kinder noch sehr jung sind und sich offenbar ohne Begleitung in unbekanntes Gebiet begeben haben.

Die Ermittler arbeiten rund um die Uhr – doch das Rätsel bleibt. Warum liefen die vier Kinder davon? Gab es Streit zu Hause? Oder steckt mehr dahinter? Laut ersten Informationen stammen die Geschwister aus einer kinderreichen Familie, die in Mainz schon länger lebt. Hinweise auf eine Entführung gibt es bislang nicht, doch die Polizei schließt nichts aus. Die Kinder – zwei Mädchen und zwei Jungen – sollen gegen sechs Uhr morgens das Haus verlassen haben, vermutlich zu Fuß. Seitdem verliert sich ihre Spur. Angehörige und Freunde starten verzweifelte Suchaufrufe in sozialen Medien, teilen Fotos, beschreiben Kleidung und Merkmale. „Wir haben solche Fälle schon erlebt“, sagt ein Polizeisprecher, „aber vier Kinder gleichzeitig – das ist absolut außergewöhnlich.“ Die Bevölkerung wird gebeten, sofort die 110 zu rufen, wenn jemand die Kinder sieht. Jede Minute zählt.

In Mainz wächst die Angst mit jeder Stunde. Vor Schulen und Spielplätzen wird geflüstert, Eltern halten ihre Kinder enger an sich, die Stimmung ist gedrückt. Viele fragen sich: Wie kann so etwas passieren – mitten in Deutschland, mitten am Tag? In den sozialen Netzwerken tobt der Sturm, Kritik an Behörden und sozialen Diensten wird laut. „Wie kann es sein, dass vier Kinder einfach verschwinden, ohne dass jemand etwas bemerkt?“, fragt eine Mutter aus Bretzenheim. Während die Suche weiterläuft, wird klar: Es geht nicht nur um das Schicksal einer Familie – es geht um das Vertrauen in die Sicherheit unserer Kinder. Mainz ist im Ausnahmezustand. Und jeder hofft, dass diese Geschichte nicht endet wie so viele andere – mit Tränen, Kerzen und Schweigen. Noch aber gibt es Hoffnung – und ganz Rheinland-Pfalz betet, dass die vier Geschwister bald lebend und unversehrt gefunden werden.