Mainz: Mann aus Rhein gerettet!

Am 17.06.2023, gegen 15:10 Uhr, begab sich ein 40-jähriger, alkoholisierter Mann mehrfach in Höhe des Mainzer Fischtorplatzes in den Rhein und kletterte aus eigener Kraft wieder ans Ufer. Als er letztlich ca. 20 Meter vom Ufer in Richtung Flussmitte schwamm, wurde er zunächst von Angehörigen der DLRG in deren Boot gezogen und danach an die Besatzung eines Bootes der Wasserschutzpolizei übergeben. Die brachte den 40-jährigen zurück zum Ufer. Der Mann blieb unverletzt. Da er wegen anderer Vorfälle von der Polizei gesucht wurde und um zu verhindern, dass er sich in alkoholisiertem Zustand erneut in den Rhein begibt, wurde er zur Polizeiinspektion in der Altstadt verbracht.