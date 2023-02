Mainz, Rosenmontag 2023, Zwischenbilanz, 17:00 Uhr

Die Mainzer Polizei kann bis 16:00 Uhr über einen störungsfreien Verlauf des Rosenmontagzuges berichten. Bis zum Berichtszeitpunkt haben die Einsatzkräfte insgesamt 383 Personen kontrolliert. Darunter waren 216 Kinder und Jugendliche, wovon 81 alkoholisiert waren. 73 Liter Spirituosen sind während der Jugendschutzkontrollen bis zu diesem Zeitpunkt vernichtet worden.

Bis um 16:00 Uhr gab es 3 Personen, welche in Gewahrsam genommen werden mussten. Es sind 24 Straftaten bekannt geworden. Darunter unter anderem 13 Körperverletzungen, 3 Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte, 3 Sachbeschädigungen.

In der Vermisstenstelle in der Polizeiinspektion Mainz 1 ist 1 Kind abgegeben worden, welches aber sehr schnell wieder an die Eltern übergeben werden konnten.

Die Bundespolizei verzeichnete bis 17:00 Uhr zwei Diebstahlsdelikte sowie zwei Festnahmen im Zusammenhang mit einer zuvor begangenen Körperverletzung und einer Erregung öffentlichen Ärgernisses. Weiterhin kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bahnhof Mainz-Römisches Theater. Ein Regionalzug musste aufgrund einer alkoholisierten Person, die die Gleise überschreiten wollte, eine Schnellbremsung einleiten. Deshalb warnt die Bundespolizei eindringlich davor, Gleisanlagen zu betreten. Es besteht Lebensgefahr!