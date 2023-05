Mainz – Sechs verletzte Polizisten bei Festnahme von Gewalttätern!

Bei einem Einsatz in Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Schlägerei in der Mainzer Altstadt werden in der Nacht auf Sonntag sechs Polizisten und Polizistinnen durch zwei Männer angegriffen und verletzt.

Gegen 0:40 Uhr wird eine Schlägerei “Am Kirschgarten” in der Mainzer Altstadt gemeldet. An den Notrufen wird mitgeteilt, dass eine Gruppe von fünf Personen mit zwei Personen in einer Auseinandersetzung sei und zumindest eine Person am Boden liegen würde. Einsatzkräfte der Polizei versuchen kurz darauf die Situation zu beruhigen. Ein 25-jähriger Beteiligter richtet seine Aggression jedoch gegen die Polizei und greift mehrere Einsatzkräfte an, so dass zur Unterbindung weiterer Angriffe Taser und Schlagstock gegen ihn eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Aggressivität und der ungebrochenen Gegenwehr, soll der Beschuldigte gefesselt werden. Dabei wird einem am Boden knienden Polizisten, durch einen weiteren an der Schlägerei Beteiligten, gegen den Kopf getreten. Auch dieser greift weiter aggressiv Polizisten an und kann ebenfalls nur durch den Einsatz von Schlagstock und Taser, unter großer Gegenwehr festgenommen werden. Durch die, aus Hessen stammenden Angreifer werden insgesamt sechs Polizisten und Polizistinnen im Alter zwischen 22 und 39 Jahren verletzt. Nach Behandlung und Untersuchung durch Rettungskräfte können alle ihren Dienst fortsetzen. Die beiden Beschuldigten, weisen ebenfalls Verletzungen auf und werden durch Rettungskräfte versorgt. Aufgrund des Eindrucks unter Alkohol- und Drogeneinfluss zu stehen, ordnet die Staatsanwaltschaft Mainz die Entnahme von Blutproben an. Gegen die Beschuldigten werden Ermittlungsverfahren zumindest wegen Körperverletzung, Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte geführt.

Die Polizeiinspektion Mainz 1 war mit 10 Polizisten und Polizistinnen im Einsatz. Diese wurden durch weitere Einsatzkräfte umliegender Dienststellen unterstützt.

Zahlreiche Besucher der Mainzer Altstadt beobachteten das Gesamtgeschehen. Die Polizeiinspektion Mainz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen die insbesondere Angaben zur ersten gemeldeten Schlägerei, aber auch zu den späteren Handlungen machen können, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 06131 – 65 4110, per Mail an pimainz1@polizei.rlp.de oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz gegeben werden.

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/