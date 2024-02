Ein Tatverdacht wegen der Tötung des 37 Jahre alten Mieters der Wohnung richtet sich gegen dessen 17-jährigen Sohn. Dieser konnte, nachdem er zunächst flüchtig war, am Sonntagnachmittag in Hessen widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und den Motiven des Tötungsdelikts im Stadtteil Bretzenheim dauern an.