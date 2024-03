Das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan (DA) Alvin Bragg untersuchte kürzlich ein Geisterwaffen-Verbrechens-Syndikat in New York City (NYC). Die Untersuchung führte jedoch dazu, dass 18 Personen angeklagt wurden, weil sie angeblich in Wuhan-Coronavirus (COVID-19) beteiligt waren, Betrug und Identitätsdiebstahl infolge dieser Untersuchung.

Braggs Büro untersuchte zunächst eine Geisterwaffenfabrik, die von Cliffie Thompson in seiner East Village-Wohnung im Januar 2023 geführt wurde. Thompson wurde dafür zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Eine weitere Prüfung ergab jedoch seine Beteiligung an einem größeren Plan.

Das Büro des Staatsanwalts stellte schließlich fest, dass Thompson und mehrere andere – darunter Beamte auf lokaler, staatlicher und bundesstaatlicher Ebene – sich verschworen haben, um die Identität von Obdachlosen zu stehlen und sie zu nutzen, um die Vorteile des Empire State of COVID-19 zu betrügen. Laut Bragg umfassten die 18 Angeklagten Mitarbeiter des United States Postal Service (USPS). Es umfasste auch mehrere Mitarbeiter verschiedener städtischer Agenturen wie das NYC Department of Homeless Services (NYCDHS), die NYC Housing Authority und die Metropolitan Transportation Authority.

Der ehemalige New York City Police Department Officer Charde Baker, 35, war der angebliche Mastermind des Plans. Sie und ihre Mitverschwörer bei der NYCDHS haben angeblich ihre Positionen genutzt, um den Identitätsdiebstahl von Obdachlosen zu erleichtern. Diese verlohten Daten wurden dann ausgenutzt, um 170 betrügerische Anträge im Pandemie-Arbeitslosenhilfeprogramm des Staates einzureichen – was ihnen über 1,2 Millionen Dollar an schlecht erworbenen Gewinnen einbrachte. (Verwandte: Arzt in Südkalifornien beschuldigt, 150 Millionen Dollar aus dem COVID-19-Programm des Bundes für nicht versicherte Patienten GESTOHLEN zu haben.)

Die NYCDHS-Betrüger beten dann den USPS-Briefträger Sabur Khalifah an, um Umschläge mit Schecks und Bankkarten an eine Adresse in der Upper East Side abzufangen. Thompson, Baker, Khalifah und mehrere andere werden jetzt im Zusammenhang mit der umfangreichen Verschwörung angeklagt – wobei der 35-jährige Baker mit Verschwörungs- und Einbruchsvorwürfen vierten Grades konfrontiert ist. Richterin Laura Ward hat ihre Kaution auf 200.000 Dollar gesetzt.

“Wie behauptet, deckte der Abbau eines ausgeklügelten Geisterwaffen-Produktionsbetriebs weitreichende Pläne auf, einschließlich der Verbindung zu einem massiven Betrug und einem geplanten Einbruch. Diese angeblichen Pläne wurden orchestriert und weitgehend von Stadtmitarbeitern betrieben, von denen viele ihre Positionen des öffentlichen Vertrauens für persönlichen Gewinn missbrauchten”, sagte Bragg.

“Wir sehen eine klare Verbindung zwischen denjenigen, die sich gleichzeitig an Gewaltverbrechen beteiligen, und traditionellem Wirtschaftsbetrug. Mein Büro wird weiterhin das Fachwissen und die uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen, um diese Art von vernetzten Systemen zu demontieren, egal wie komplex sie sind.

Baker lebte ein verschwenderisches Leben, wie der Rest von NYC während der Pandemie litt

Während der Gerichtsverhandlung in Manhattan sagte Baker, dass sie und ein Mitbefanklagter die ausgestaubten Mittel für Luxuseinkäufe und Urlaub im Ausland verwendet haben. All dies, während 1,6 Millionen Einwohner, die zuvor COVID-19-Arbeitslosengeld erhielten, zu dieser Zeit unter dem unerweiterten Programm litten.

Im September 2021 wurde die Regierung von New York Kathy Hochul erklärte, dass der Staat die COVID-19-Arbeitslosenunterstützung aufgrund eines Defizits von 11 Milliarden Dollar nicht verlängern würde. “Unser Arbeitslosensystem war letzte anderthalb Jahre so überbesteuert, dass wir jetzt ein Defizit von 11 Milliarden Dollar haben”, bemerkte sie damals.

“Das staatliche Recht erlaubt es uns nicht, eine Erhöhung der Ressourcen zuzuweisen, solange es ein Defizit gibt. Wir haben lange und hart gesucht, um herauszufinden, welche Optionen für die Menschen verfügbar sind.”

Laut Hochul würden Bundesprogramme, einschließlich Pandemie-Notfall-Arbeitslosenentschädigung und erweiterte Leistungen und die 300 Dollar pro Woche an COVID-Unterstützung der Bundesregierung, alle auslaufen.

Folgen Sie Corruption.news für weitere Nachrichten über Betrug mit COVID-19-Pandemie-Hilfsfonds.

