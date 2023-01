1. Mann bedroht Rettungskräfte und löst Polizeieinsatz aus, Rüdesheim am Rhein, Oberstraße, Donnerstag, 26.01.2023, 16:25 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag bedrohte ein behandlungsbedürftiger Mann in Rüdesheim Rettungskräfte. Er musste daraufhin festgenommen und aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Klinik überstellt werden. Gegen 16:25 Uhr wurden mehrere Polizeistreifen zu einem Mehrfamilienhaus in die Oberstraße gerufen, da dort ein Mann mehrere Rettungskräfte bedroht hatte. Zuvor waren diese in die Wohnung des 36-Jährigen gerufen worden, da bei ihm eine akute medizinische Behandlungsbedürftigkeit bestand. Während einer ersten Versorgung holte der Mann ein Küchenmesser hervor und bedrohte die eingesetzten Rettungskräfte. Diese verließen umgehend die Wohnung und informierten die Polizei. Den Beamten gelang es daraufhin den Bewohner widerstandslos festzunehmen. Er kam aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Fachklinik. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt. Der 36-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

