Mann bedroht seine Freundin und schließt sich mit ihr in Wohnung ein!

Am Mittwoch (25.10) wurde eine Frau aus Wuppertal Opfer einer häuslichen Gewalt. Sie hielt sich zusammen mit einem 33-Jährigen in dessen Wohnung in Wehringhausen auf. Der Mann habe die Wohnungstür abgeschlossen und beide Schlüssel vor ihr versteckt. Als sie gegen 11.30 Uhr zur Arbeit fahren wollte, habe der Hagener ihr Diensthandy an sich genommen und dieses mehrfach auf den Boden geworfen sowie auf das Gerät getreten. Als die Frau eine Kollegin mit einem anderen Telefon anrief, sei der 33-Jährige mit einem Küchenmesser auf sie zugegangen und habe sie mit den Worten “Wenn du irgendwas von der Geschichte hier erzählst, dann steche ich dich ab” bedroht. Nach dem Telefonat der Wuppertalerin habe er das Messer weggelegt, sie jedoch geschubst und getreten. Der Frau gelang es aus der Wohnung zu flüchten und die Polizei zu verständigen. In der Vergangenheit sei es bereits zu häuslichen Gewalten zu ihrem Nachteil gekommen. Der 33-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass ihre Angaben erfunden seien, er habe sich lediglich mit ihr gestritten. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige wegen Bedrohung, Körperverletzung sowie Freiheitsberaubung gegen ihn. (arn)