1. Mann bei Auseinandersetzung angefahren, Limburg, Gutenbergring, Sonntag, 11.06.2023, 21:10 Uhr

(wie) In Limburg ist am Sonntagabend ein Mann bei einer Auseinandersetzung von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der 20-Jährige hatte sich mit einem 18-Jährigen und weiteren Personen in der Bodelschwinghstraße in Blumenrod getroffen, um einen Streit zu klären. Hierbei soll es nach anfänglicher Verständigung doch zu einem Streit gekommen sein, der zu einer körperlichen Auseinandersetzung führte. Hierbei wurde der 20-Jährige schließlich von einem schwarzen BMW M 550i, den der 18-Jährigen steuerte, angefahren und verletzt. Der 18-Jährige floh anschließend, stellte sich aber später der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden der Pkw und der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Da sich die Aussagen der Zeugen deutlich unterscheiden, sucht die Polizei nun nach unbeteiligten Zeugen des Vorfalls im Bereich Gutenbergring/ Bodelschwinghstraße. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

