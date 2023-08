Mann belästigt Frau auf dem Nachhauseweg!

Wer kennt den Täter? – Dreieich

(cb) Eine Frau wurde am Samstagabend zwischen 22.45 und 23 Uhr in der Fünfhäusergasse (einstellige Hausnummer) von einem bisher unbekannten Täter bedrängt worden sein. Der Mann lief neben ihr her machte währenddessen anzügliche Bemerkungen. Die Geschädigte gab ihm unmissverständlich zu verstehen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Trotz offensichtlicher Ablehnung ließ dieser nicht locker. Die Frau beschreibt ihn als etwa 1.70 m großen, 30 bis 35-Jährigen mit schwarzen kurzen Haaren. Auffällig war, dass er lediglich Englisch mit Akzent sprach. Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234

Polizeipräsidium Südosthessen