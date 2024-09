Mann belästigt junge Frauen in der Karlsaue: Streife nimmt Exhibitionisten fest!

Kassel-Süd:

Am gestrigen Montagabend meldeten sich gegen 22:30 Uhr telefonisch zwei junge Frauen bei der Polizei und schilderten, dass sie in der Kasseler Karlsaue, nahe des Marmorbads, von einem Exhibitionisten belästigt werden. Der Mann sei ihnen zuvor bei einem Spaziergang gefolgt, habe sich schließlich vor ihren Augen entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen, so die 19 und 20 Jahre alten Frauen aus Kassel. Bei Eintreffen der zum Ort des Geschehens geeilten Streifen der Kasseler Polizei hatte der Täter zwar bereits die Flucht ergriffen, konnte aber nur wenige Minuten später bei der Fahndung am Auedamm festgenommen werden. Der 57-Jährige aus Kassel musste die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

Polizeipräsidium Nordhessen