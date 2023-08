1. Mann leistet bei Festnahme Widerstand, Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Sonntag, 27.08.2023, 07:30 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen nahm die Polizei am Hattersheimer Bahnhof einen Mann fest, der zuvor eine Frau geschlagen hatte. Während der Festnahme leistete der Mann dann noch Widerstand. Gegen 07:10 Uhr wurde die Polizei in eine Unterkunft in der Schulstraße gerufen, da dort eine Frau geschlagen worden war. Vor Ort trafen die Beamten die verletzte Frau an, welche den Täter beschreiben konnte. Während der Fahndung stießen die Beamten am Bahnhof von Hattersheim auf den zuvor beschriebenen 58-jährigen Schläger. Sofort wurde der Mann kontrolliert und anschließend durchsucht. Mit dieser Maßnahme zeigte sich der zunehmend aggressiver werdende Mann nicht einverstanden, beleidigte die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Hierbei wurde eine Polizistin verletzt. Bei der Durchsuchung stießen die Beamten auf Betäubungsmittel sowie einen verbotenen Gegenstand und stellten diese sicher. Der 58-Jährige wurde im Anschluss für weitere Maßnahme zur Dienststelle gebracht und anschließend auf freien Fuß gesetzt. Der Mann muss sich nun in mehreren Verfahren verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden