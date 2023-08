Mann manipuliert an Geschlechtsteil vor Frau in fahrender Regionalbahn!

Nach jetzigem Sachstand der Hamburger Bundespolizei soll am 25.08.2023 gegen 08:00 Uhr ein Mann (Alter: 23 Jahre) vor einer Reisenden (Alter: 30 Jahre) in einem fahrenden Regionalzug auf der Strecke Tonndorf – Hamburg Hbf. sein Geschlechtsteil entblößt und daran manipuliert haben. Zudem soll der Tatverdächtige erfolglos versucht haben mit einer Hand nach der Geschädigten zu greifen.

“Nach dem eingegangenen Notruf der Frau über eine Belästigung auf sexueller Basis, konnte sie am Telefon eine sehr detaillierte Personenbeschreibung zum Tatverdächtigen geben. Durch einen ständigen Telefonkontakt zur Geschädigten konnte die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Hamburg nach Eintreffen der Regionalbahn am Hamburger Hbf. Bundespolizeistreifen an den Beschuldigten heranführen und diesen vorläufig festnehmen.”

Der Tatverdächtige wurde zum Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof zugeführt. Der afghanische Staatsangehörige verweigerte jegliche Aussage zum Tatvorwurf.

Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Promillewert von 0.0. Auch ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel negativ aus.

Der Beschuldigte musste nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen werden.

Ein entsprechendes Strafverfahren (Verdacht auf Exhibitionistische Handlungen und Belästigung auf sexueller Basis) wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

“Die Geschädigte stand sichtbar unter dem Eindruck des Geschehens und wurde nach der Vernehmung durch einen Familienangehörigen abgeholt. Der Polizeiliche Opferschutz der Bundespolizeiinspektion Hamburg hat bereits Kontakt mit der Frau hergestellt.”

