Mann richtet Waffe auf Reisende – Bundespolizei stellt Anscheinswaffe sicher!

Im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Freitagnachmittag (10. November), um 17.40 Uhr, zu einer Bedrohung durch einen Mann (20) gegenüber mehreren Reisenden. Er zielte mit einer Spielzeugwaffe auf sie. Mitarbeiter der DB Sicherheit stellten den Mann und Beamte der Bundespolizei sicherten die Anscheinswaffe. Der 20-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung übergeben.

Ein Zeuge meldete sich auf der Wache der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof und berichtete von einem jungen Mann, der im Bahnhof mit einer Waffe auf Reisende zielen soll. Beamte der Bundespolizei eilten in den Hauptbahnhof, um den Tatverdächtigen zu stellen. Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten den Mann bereits gestellt und übergaben ihn an die Bundespolizei. Zeitgleich wurde eine Videoauswertung im Hauptbahnhof veranlasst. Der Auswertung konnte entnommen werden, dass der 20-jährige Syrer die Waffe in der rechten Hand führte und mehrfach auf Reisende richtete. In einem Drogeriemarkt bedrohte er ebenfalls Kunden.

Bundespolizisten stellten die Anscheinswaffe sicher. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille. Da der junge Mann nicht zugänglich war und einen verwirrten Eindruck machte, entschieden das Ordnungsamt sowie ein Polizeiarzt, dass der Mann zunächst in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden muss.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen der Bedrohung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.