+++ Mann schlägt anderen nieder +++ Mann flieht vor Kontrolle und lässt Messer fallen +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Mann schlägt anderen nieder,

Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 03.08.2023, 13:40 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein Mann in Limburg einen anderen niedergeschlagen. Gegen 13:40 Uhr erreichten die Polizei mehrere Notrufe, da es auf dem Bahnhofsplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Ein Zeuge lief direkt zum Polizeiposten am Bahnhof und verständigte die Beamten. Offenbar waren ein 37-Jähriger und ein 41-Jähriger in Streit geraten und hatten diesen lautstark ausgetragen. Aus der Meinungsverschiedenheit entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung. Diese mündete darin, dass der 41-Jährige auf seinen Kontrahenten einschlug und diesen schließlich niederschlug. Die Beamten kümmerten sich um den stark alkoholisierten Verletzten und verständigten einen Rettungswagen. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den polizeibekannten 41-Jährigen konnten die Beamten nicht mehr antreffen, er war bereits kurz nach der Tat geflüchtet. Da seine Handlungen von der Videoschutzanlage aufgezeichnet worden waren, identifizierte die Polizei den Täter schnell. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Mann flieht vor Kontrolle und lässt Messer fallen, Limburg, Grabenstraße, Donnerstag, 03.08.2023, 19:40 Uhr

(wie) In Limburg hat am Donnerstagabend ein Mann versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Während der gemeinsamen Streife von Stadtpolizei und Landespolizei fiel den Beamten gegen 19:40 Uhr ein Mann in der Frankenstraße/ Grabenstraße auf, der daraufhin kontrolliert werden sollte. Als sich die Streife dem Mann näherte, ließ dieser ein Messer fallen, dessen Mitführen in der Öffentlichkeit verboten ist und floh über die Grabenstraße in Richtung Lahn. Nach kurzer Verfolgung konnte der 29-Jährige eingeholt und festgenommen werden. Das Messer stellten die Beamten sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Der 29-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Polizeipräsidium Westhessen – Wiesbaden