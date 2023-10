Mann von psychisch Kranken niedergestochen – Tatverdächtiger festgenommen

Am frühen Mittwochabend (25.10.2023) wurde ein Mann unvermittelt in der Nürnberger Südstadt mit einem Messer niedergestochen. Ein Tatverdächtiger wurde in Tatortnähe von der Polizei festgenommen.

Gegen 18:00 Uhr war ein 45-jähriger Mann mit seiner Lebensgefährtin zu Fuß am Harsdörfferplatz unterwegs. An der dortigen Fußgängerampel näherte sich ein ihnen unbekannter Mann. Dieser stach den 45-Jährigen unvermittelt mit einem Messer in den Oberkörperbereich und flüchtete im Anschluss.

Nach Eingang des Notrufes fahndete die Polizei sofort im unmittelbaren Nahbereich des Tatortes.

In diesem Zusammenhang gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, einen 40-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Bei dem Mann fanden die Beamten Messer auf und stellten diese sicher. Aufgrund des Verhaltens des Mannes ist davon auszugehen, dass er sich während der Tathandlung in einem psychischen Ausnahmezustand befand.

Das Opfer wurde notärztlich versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mann ist schwer verletzt, aktuelle Lebensgefahr besteht nicht.

Die Kriminalpolizei Nürnberg führte am Tatort Spurensicherungsmaßnahmen durch und ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Tatverdächtigen.

Der Tatverdächtige wird im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Die Nürnberger Mordkommission bittet Zeugen des Tatgeschehens, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.