Mannheim – Mann bei Streitigkeiten mit Messer verletzt!

Am Freitagabend gerieten zwischen 17.45 und 18.15 Uhr im Bereich des Alten Meßplatzes zwei junge Männer in Streit um zuvor geliehenes bzw. geschuldetes Bargeld. Der spätere Beschuldigte forderte sein Gegenüber auf, den geschuldeten Betrag zurückzugeben. Als man hierüber uneins war, zog der Beschuldigte ein Messer und wollte seiner Forderung durch eine Stich-/Schnittbewegung Nachdruck verleihen. Der 20-jährige Geschädigte wurde hierbei am Arm getroffen und leicht verletzt. Nachdem er vor dem Aggressor geflüchtet war, verständigte er die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten hatte sich der Täter schon vom Tatort entfernt. Eine Fahndung verlief negativ. Durch die Vorbeziehung von Täter und Opfer gibt es Ermittlungsansätze, die nun das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt verfolgt.