Mannheim-Sandhofen: Frau bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen!

Nachdem eine 51-jährige Frau am Samstagnachmittag gegen 16:55 Uhr ihr Auto in der Nähe einer Bankfiliale in der Luftschifferstraße parkte und verließ, wurde sie plötzlich von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, soll der Unbekannte eine Pistole in der Hand gehalten haben. Der Aufforderung Folge leistend händigte sie dem Täter einen hohen dreistelligen Betrag aus. Der Unbekannte flüchtete sodann zu Fuß in Richtung Sonnenstraße beziehungsweise Karlstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt, schlank, ungefähr 168 cm groß; er soll eine dunkle Sonnenbrille, eine schwarze Basecap, dunkle Socken sowie ein dunkelgraues T-Shirt und eine weite khakifarbene Hose mit Taschen getragen haben.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/ 174-4444 zu wenden.