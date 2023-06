Marburg – Polizei angegriffen – Eine Beamtin, ein Beamter und der Angreifer verletzt!

Der Beteiligte einer Auseinandersetzung griff mehrfach die Polizei an. Durch diese Angriffe und bei den letztlich unumgänglichen Abwehrmaßnahmen erlitten die Streifenwagenbesatzung und der 18Jährige jeweils leichte Verletzungen.

Der Einsatz wegen der gemeldeten Streitigkeiten in der Chemintzer Straße war am Dienstag, 27. Juni, gegen 15.25 Uhr. Während die Streife versuchte, das Geschehen vor Ort nachzuvollziehen und zu klären, verhielt sich der beteiligte 18 Jahre alte Mann bereits sehr aggressiv und beleidigte alle Anwesenden. Er griff dabei sogar die Polizei mit mehreren Schubsversuchen an und unterließ dies auch nach mehreren Aufforderungen, Abstand zu halten und sich zu beruhigen, nicht. Da der Mann weiter auf die Beamten losging überwältigte die Polizei den dann strampelnden und um sich schlagenden Mann und nahm in vorübergehend in Gewahrsam. Auf der Polizeistation beruhigte er sich zusehends, sodass die Polizei ihn nach der Anzeigenaufnahme und notwendigen weiteren polizeilichen Maßnahmen schließlich entlassen konnte.

Polizeipräsidium Mittelhessen