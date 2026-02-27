MEDIZIN-KNALL IN DEN USA! ÄRZTE ZIEHEN NOTBREMSE BEI GESCHLECHTS-OPERATIONEN AN JUGENDLICHEN – ZWEIFEL AN NUTZEN, WARNUNG VOR IRREVERSIBLEN FOLGEN!

Ein Paukenschlag erschüttert die internationale Medizin-Debatte: Die American Society of Plastic Surgeons fordert, geschlechtsangleichende Operationen bei Minderjährigen grundsätzlich erst im Erwachsenenalter zuzulassen. In einem viel beachteten Positionspapier erklärt die Fachgesellschaft, die wissenschaftliche Grundlage für solche Eingriffe bei jungen Menschen sei unsicher, langfristige Risiken seien nicht ausreichend erforscht, und einmal vorgenommene Operationen ließen sich nicht rückgängig machen. Die Botschaft der Chirurgen ist deutlich: Ohne klare Evidenz dürfe es keine unumkehrbaren Maßnahmen geben.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt, dass sich weitere große Ärzteorganisationen dieser vorsichtigeren Linie anschließen. Auch sie sprechen sich dafür aus, operative Eingriffe bei Jugendlichen im Regelfall aufzuschieben. Beobachter sehen darin eine bemerkenswerte Kurskorrektur in einer Debatte, die jahrelang von einem scheinbaren medizinischen Konsens geprägt war. Selbst große Medienhäuser würdigen den Schritt als überfällige Rückkehr zu einer stärker evidenzbasierten Betrachtung.

Kommentatoren sprechen inzwischen von einem möglichen Wendepunkt. Kritiker früherer Leitlinien werfen führenden Fachverbänden vor, Unsicherheiten zu lange heruntergespielt und gesellschaftlichen Druck stärker gewichtet zu haben als wissenschaftliche Zurückhaltung. Die neuen Stellungnahmen dagegen setzen ein anderes Signal: Mehr Prüfung, mehr Daten, mehr Vorsicht. Ob daraus ein dauerhafter Paradigmenwechsel entsteht, ist offen – doch die Diskussion über Jugendmedizin, Ethik und Verantwortung hat damit eine neue, deutlich schärfere Phase erreicht.

