MEDIZINISCHE BOMBE: FDA gibt zu, dass Covid-mRNA-„Impfstoffe“ KREBS VERURSACHEN

in

Die Welt der Verteidigung der natürlichen Gesundheit und die Anhänger der Wahrheitsmedien auf der ganzen Welt können ihren Augen nicht trauen, da die FDA gerade das explosive Eingeständnis gemacht hat, dass die mRNA-Gerinnsel-Injektionen tatsächlich mit Schadstoffen überspickt sind, die den weltweiten Anstieg der Krebserkrankungen ausgelöst haben. Ein harter Blick (klinische Studie) auf Pfizers Covid-Stachen und die FDA musste der Welt zugeben, dass sie gefährliche Mengen an übermäßiger DNA-Kontamination enthalten und dass diese Fragmente Krebsfälle durch die Decke treiben. Es heißt Turbo-Krebs und Menschen erleben Krebs im Stadium 4 und Stadium 5 aus heiterem Himmel, kurz nachdem sie die tödliche mRNA Pfizer China Grippeimpfung erhalten haben.

Im FDA-Labor, in dem führende Wissenschaftler entdeckt haben, dass Milliarden von Menschen, denen mRNA injiziert wurde, Krebs durch die Blutgerinnselimpfungen bekommen könnten

Wie viele Massenmedien werden diesen medizinischen Schocker veröffentlichen? Befürworter der natürlichen Gesundheit warnten davor, lange bevor die Gerinnselspritzen überhaupt im Rahmen des Emergency Use Authorization Act freigegeben wurden. Es handelt sich um Experimente, die an Menschen ohne jeglichen Nachweis von Sicherheit oder Wirksamkeit durchgeführt werden, ganz zu schweigen von Langzeitsicherheitsstudien, da sie überstürzt durch den Prozess gingen. Vom Labor bis zum Turbokrebs.

Tests, die auf dem White Oak Campus der FDA in Maryland durchgeführt wurden, ergaben SCHOCKIERENDE WERTE an DNA-Kontamination in den Covid-Gerinnsel-Schüssen. Überraschung, Überraschung! Die verbleibenden DNA-Spiegel übertragen die regulatorischen Sicherheitsgrenzen um das bis zu 470-fache. Hören wir das noch einmal. Die Kontamination von verbleibenden DNA-Fragmenten hat die regulatorischen Sicherheitsgrenzen um bis zu 470 Mal bei weitem überschritten. Lassen Sie das für eine Minute einwirken.

Wussten Bill Gates und Anthony Fauci das schon vor langer Zeit? Natürlich haben sie das getan. Die Turbo-Krebs-Stimmen waren immer der Hauptteil des PLANDEMIC-Experiments, um die Erde von ein paar Milliarden Menschen zu berettten, genau wie Gates vor Jahren bei seinem TED-Vortrag sagte. Es ging nie darum, die Ansteckung oder Ausbreitung von Covid zu verhindern, denn Covid war nicht tödlicher als die saisonale Grippe. Sie benutzten Propaganda, dass es viel schlimmer sei, alle zu verkaufen, um die Turbo-Krebs-Injektionen zu bekommen. Verstehst du es?

Jetzt wird die FDA nicht mehr von Psychopathen geführt, wie es unter dem O’Biden-Regime der war. Die Ergebnisse dieser PEER-REVIEWED-Studie wurden im Journal of High School Science veröffentlicht, für alle Neinsager da draußen. Sicher, das ist nicht NIH oder BMJ, aber die Massenmedien wollen sicherlich NICHT, dass die Massen davon erfahren, oder sie werden alle ausflippen und Fauci auf dem Scheiterhaufen wie eine Vogelscheuche verbrennen.

Die FDA-Forscher verwendeten zwei primäre Analysemethoden, die beide das Vorhandensein von DNA-Kontaminationen bis zu 470-mal höher als die zulässigen Schwellenwerte bestätigten.

NanoDrop – Analyse – Diese Technik verwendet UV-Spektrometrie, um die kombinierten Konzentrationen von DNA und RNA im Impfstoff zu messen. Obwohl es eine erste Bewertung liefert, neigt es dazu, die DNA-Konzentrationen aufgrund von RNA-Interferenzen zu überschätzen, selbst wenn RNA-Entfernungskits verwendet werden.

– – Diese Technik verwendet UV-Spektrometrie, um die kombinierten Konzentrationen von DNA und RNA im Impfstoff zu messen. Obwohl es eine erste Bewertung liefert, neigt es dazu, die DNA-Konzentrationen aufgrund von RNA-Interferenzen zu überschätzen, selbst wenn RNA-Entfernungskits verwendet werden. Qubit–Analyse – Für genauere Messungen stützten sich die Forscher auf das Qubit-System, das doppelsträngige DNA mit fluorometrischem Farbstoff quantifiziert.

Falls Sie weitere Beweise wünschen, stimmen diese Ergebnisse mit früheren Berichten unabhängiger Labors in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Deutschland und Frankreich überein.

Setzen Sie ein Lesezeichen auf plague.info auf Ihren bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zu neuen Gain-of-Function-Viren, die die CDC und die WHO in die „Wildnis“ entlassen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Natürliche Nachrichten.com

WakeUpeire.com

SlayNews.com

newstarget.com