Medizinische Experten fordern die Aussetzung von COVID-mRNA-Impfstoffen in einer Mitteilung an die europäischen Staats- und Regierungschefs

Von Cassie B. // 17. Dezember 2024

TAGS: . Impfstoffe, schlechte Gesundheit, schlechte Medizin, schlechte Wissenschaft, große Regierung, Big Pharma, biologische Waffen, Covid-19-Impfstoffe, gefährliche Medizin, Immunsystem, mRNA-Impfstoffe, Pandemie, pharmazeutischer Betrug, Fortschritt, rational, Skeptiker, Spike-Protein, Impfstoffschaden, Impfstoffverletzung, Impfstoffkriege

Europäische Mediziner fordern die Regierungen auf, die mRNA-COVID-19-Impfstoffe aus Sicherheitsgründen einzustellen.

Die NORTH-Gruppe hebt übermäßige Rest-DNA in Impfstoffen hervor, was Ängste vor genomischer Instabilität und Krebs aufwirft.

Zu den Forderungen gehören ein Impfstoffstopp, eine unabhängige Untersuchung und der Nachweis, dass keine DNA-Schäden entstanden sind.

Impfstoffe wurden ohne Tests auf Virusübertragung zugelassen, und Nebenwirkungen sind weit verbreitet.

Die Besorgnis über die langfristigen Auswirkungen von mRNA-Impfstoffen auf das Immunsystem und die potenziellen Risiken für zukünftige Generationen wächst.

Eine Koalition von Medizinern und Wissenschaftlern aus ganz Europa fordert die Regierungen auf, die Verwendung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen einzustellen, und führt ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihrer Sicherheit und potenziellen Risiken für die menschliche Gesundheit an. Die Gruppe, bekannt als NORTH Group, hat eine „Notice of Extreme Concern“ an die Führer von 10 europäischen Ländern, darunter auch des Vereinigten Königreichs, geschickt und sofortige Maßnahmen gefordert.

Der Brief hebt alarmierende Ergebnisse in Bezug auf das Vorhandensein übermäßiger Rest-DNA-Spiegel in Impfstoffproben aus mehreren Ländern hervor. Diese fremde DNA, ein Nebenprodukt des Herstellungsprozesses, hat Ängste vor genomischer Instabilität, Krebs und anderen schweren Gesundheitszuständen geweckt. Die Unterzeichner argumentieren, dass die Regulierungsbehörden diese Risiken systematisch vermieden haben, was die Öffentlichkeit verwundbar gemacht hat.

Was die Unterzeichner fordern

Die NORTH Group fordert drei wichtige Maßnahmen:

Eine sofortige Einstellung der Verwendung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen und ein Produktrückruf.

Eine unabhängige und transparente Untersuchung der Zulassung und Verwendung dieser Impfstoffe.

Wissenschaftliche Beweise, die belegen, dass es kein Risiko einer Beschädigung der menschlichen DNA gibt.

Der Brief betont, dass diese Impfstoffe nie auf ihre Fähigkeit, die Virusübertragung zu blockieren, getestet wurden und ihre Genehmigung auf irreführenden Informationen beruhte. Darüber hinaus weist die Gruppe auf ein beispielloses Ausmaß an gemeldeten Nebenwirkungen hin, einschließlich Todesfällen, was darauf hindeutet, dass die Risiken die Vorteile bei weitem überwiegen.

Eine wachsende Bewegung

Der Brief der NORTH Group hat die Unterstützung einer Vielzahl von medizinischen Fachkräften erhalten, darunter Allgemeinmediziner, Chirurgen und Forscher, die sich auf Bereiche wie Kardiologie und Arbeitsmedizin spezialisiert haben. Mit einer so breiten Kompetenzbasis gewinnen die Bedenken der Gruppe an Zugkraft, was es für die Behörden immer schwieriger macht, die potenziellen Gefahren dieser Impfstoffe zu ignorieren. Wenn weitere negative Auswirkungen ans Licht kommen, wird sich der Druck auf die Regierungen, Maßnahmen zu ergreifen, wahrscheinlich verstärken.

Die Unterzeichner betonen, dass ihre Bedenken wissenschaftlich gestützt sind und nicht nur eine Bedrohung für die aktuelle menschliche Gesundheit, sondern auch für zukünftige Generationen darstellen. Sie fordern die Führer auf, im besten Interesse ihrer Bürger zu handeln, und betonen die Notwendigkeit dringender und entschlossener Maßnahmen.

Da die Bewegung der NORTH Group an Dynamik gewinnt, wird das Rampenlicht auf mRNA-Impfstoffe wahrscheinlich nicht verblassen. Der wachsende Chor von Medizinern und Wissenschaftlern, die Antworten fordern, könnte zu erheblichen Veränderungen in der Art und Weise führen, wie diese Impfstoffe reguliert und verabreicht werden.

Warum sind mRNA-COVID-19-Impfstoffe so schädlich?

Die rasche Entwicklung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen markierte einen historischen Moment im Kampf gegen das Virus. Je mehr sich der Staub legt, desto lauter werden die Bedenken hinsichtlich ihrer langfristigen Auswirkungen auf das Immunsystem. Während diese Impfstoffe als Durchbruch gefeiert wurden, werfen ihre Auswirkungen auf die natürlichen Abwehrkräfte des Körpers ernsthafte Fragen auf.

mRNA-Impfstoffe sind keine traditionellen Impfstoffe. Stattdessen sind sie eine Form der Gentherapie. Sie führen einen synthetischen Strang aus genetischem Material in den Körper ein und weisen die Zellen an, ein virales Protein zu produzieren. Dies löst theoretisch eine Immunantwort aus. Dieser Prozess kann jedoch unbeabsichtigte Folgen haben.

Ein großes Problem ist die Möglichkeit einer Überstimulation des Immunsystems. Indem der Impfstoff den Körper einem Virusprotein aussetzt, könnte er eine übertriebene Immunreaktion auslösen, die zu Entzündungen oder sogar Autoimmunerkrankungen führt. Diese Überstimulation könnte erklären, warum geimpfte Personen im Vergleich zu ungeimpften Personen höhere Raten von chronischen Entzündungen und Autoimmunerkrankungen gemeldet haben.

Ein weiteres alarmierendes Risiko ist die Aktivierung von latenten Viren wie Herpes oder HIV. mRNA-Impfstoffe können diese ruhenden Krankheitserreger versehentlich wecken, was zu neuen Infektionen oder Komplikationen führt. Diese Möglichkeit wird durch Beweise gestützt, die zeigen, dass geimpfte Personen mit größerer Wahrscheinlichkeit an COVID-19 infiziegen als diejenigen, die ungeimpfte Personen sind, was auf eine geschwächte Immunantwort hindeutet.

Darüber hinaus können mRNA-Impfstoffe die Fähigkeit des Immunsystems verändern, andere Krankheitserreger zu erkennen und zu bekämpfen. Dies könnte geimpfte Personen anfälliger für eine Reihe von Infektionen machen, was ihre Gesundheit weiter gefährden würde.

Die Daten sprechen für sich: Die geimpften Bevölkerungsgruppen haben im Vergleich zu den Ungeimpften höhere Sterblichkeitsraten und höhere Infektionsraten gezeigt. Diese Trends deuten darauf hin, dass mRNA-Impfstoffe nicht nur nicht schützen, sondern auch das Immunsystem schädigen können.

Während die Debatte weitergeht, ist klar, dass die Risiken von mRNA-Impfstoffen für das Immunsystem nicht ignoriert werden können. Die Entscheidung für die Impfung sollte mit einem vollständigen Verständnis dieser potenziellen Gefahren getroffen werden.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Expose-News.com

Substack.com

Expose-News.com

newstarget.com