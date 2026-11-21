Bukarest/Berlin – Ein grenzüberschreitendes Netzwerk der organisierten Kriminalität ist nach monatelangen verdeckten Ermittlungen von europäischen Sicherheitsbehörden zerschlagen worden. Bei einem großangelegten Einsatz nahmen Spezialkräfte insgesamt 38 Tatverdächtige fest und durchsuchten 61 Objekte. Die Ermittler identifizierten im Zuge der Operation mehr als 70 Frauen als Betroffene einer mutmaßlichen Loverboy-Masche und brachten 51 potenzielle Opfer in Sicherheit. Bei den Durchsuchungen in Bukarest sowie weiteren Standorten stellten die Beamten zudem hohe Summen Bargeld, eine Luxusuhr der Marke Rolex und zwei hochpreisige Fahrzeuge sicher.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Behörden erstreckten sich die kriminellen Aktivitäten über insgesamt neun europäische Staaten. Neben Rumänien, das als Ausgangspunkt der Rekrutierung gilt, waren vor allem Deutschland,Österreich, Irland und Großbritannien von den Taten betroffen. In der Bundesrepublik konzentrierten sich die polizeilichen Feststellungen laut rumänischen Medienberichten insbesondere auf die Städte Mannheim, Nürnberg,Stuttgart, Augsburg und Gelsenkirchen.

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass hinter den Taten ein strukturierter rumänischer Familienclan steht.Innerhalb dieser Gruppierung soll eine strikte Arbeitsteilung geherrscht haben, bei der einzelne Personen für die Kontaktaufnahme zuständig waren, während andere den Transport ins Ausland und die dortige Organisation übernahmen. Durch dieses Vorgehen soll das mutmaßliche Netzwerk nach Schätzungen der Finanzermittler einen illegalen Gewinn in Höhe von mehreren Millionen Euro erwirtschaftet haben.

Die perfide Vorgehensweise der Täter basiert auf der gezielten Ausnutzung emotionaler Abhängigkeiten. Den jungen Frauen wurde über einen längeren Zeitraum hinweg eine romantische Beziehung und eine gemeinsame Zukunft vorgespielt, um ihr volles Vertrauen zu gewinnen. Sobald diese emotionale Bindung gefestigt war, nutzten die Verantwortlichen die Situation skrupellos aus, um die Betroffenen unter falschen Versprechungen aus ihrem gewohnten sozialen Umfeld zu isolieren.

Im Ausland angekommen, sahen sich die Betroffenen mit einer völlig veränderten Realität konfrontiert und wurden in den Bereich der Prostitution gedrängt. Die Täter etablierten ein System aus psychischem Druck und wirtschaftlicher Kontrolle, wodurch den Frauen jegliche eigenständige Handlungsfähigkeit genommen wurde. Auf diese Weise sicherte sich die Gruppierung einen kontinuierlichen Finanzfluss auf Kosten der körperlichen und seelischen Unversehrtheit der geschädigten Personen.

Die international koordinierte Strafverfolgung stellt einen bedeutenden Erfolg im Kampf gegen die organisierte Kriminalität dar. Ermittler aus fünf verschiedenen Nationen, darunter Einsatzkräfte aus Rumänien, Deutschland und Österreich, bündelten über einen Zeitraum von fast einem Jahr ihre Ressourcen und Erkenntnisse. Bereits vor zwei Wochen erfolgte ein erster koordinierter Zugriff in diesen drei Schwerpunktländern, bevor nun der entscheidende Hauptschlag gegen die Infrastruktur der Menschenhändler durchgeführt wurde.

Die nun beschlagnahmten Vermögenswerte dienen der Beweissicherung sowie der späteren Vermögensabschöpfung zugunsten der Geschädigten. Sämtliche festgenommenen Personen gelten bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig und müssen sich nun in den jeweiligen Ländern vor der Justiz verantworten. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel sowie die Betreuung der befreiten Frauen durch spezialisierte Hilfsorganisationen dauern derweil weiter an.

Quellenangaben

Europol – European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Pressemitteilungen & Bildmaterial) Rumänische Medienberichte zu den Ermittlungen in Bukarest und deutschen Großstädten Bundeskriminalamt (BKA) – Informationen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität

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