Mehr als 200 US-Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen führen irreversible Transgender-Verfahren an KINDERN durch

Der Wahltag rückt immer näher und eine der Behauptungen der Linken über den Transgenderismus bei Kindern wird entlarvt, da die Wahrheit über die Verbreitung von Körperschlachtungen in US-Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen ans Licht kommt.

Die neuesten Zahlen zeigen, dass mehr als 200 Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen in den Vereinigten Staaten irreversible Transgender-Verfahren für minderjährige Kinder anbieten und sich damit der linken Behauptung widersetzen, dass Minderjährige von den LGBT-Körperschlachtern nicht ausprobiert werden.

Die medizinische gemeinnützige Überwachungsgruppe Do No Harm hat diese Woche eine Datenbank gestartet, die verfolgt, welche Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen geschlechtsverändernde Operationen, Hormontherapien und Pubertätsblocker für Kinder anbietet. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen 225 Einrichtungen auf der Liste.

Do No Harm hat die Datenbank zusammengestellt, indem es geschlechtsspezifische Übergangscodes innerhalb des medizinischen Systems mit geschlechtsspezifischen Verfahren und Rezeptcodes in den verschiedenen Einrichtungen zusammengebracht hat.

„Die Datenbank liefert schlüssige Beweise dafür, dass diese Interventionen bei Kindern im ganzen Land stattfinden, sowohl bei hormonellen Interventionen als auch bei Operationen“, kommentierte Beth Serio, eine examinierte Krankenschwester, die als Außenbeziehungsmanagerin von Do No Harm arbeitet.

„Wir haben kugelsichere Daten aus Versicherungsschadensdatenbanken verwendet, um zu zeigen, dass diese Verfahren bei Kindern durchgeführt wurden.“

(Verwandt: Apropos Kinder, die sexuell missbraucht werden, wussten Sie, dass die Anwaltskanzlei Buzbee aus Texas Dutzende von Kinderopfern des Rapper Sean „Diddy" Combs identifiziert hat?)

Zwischen 2019 und 2023 wurden die Leichen von 14.000 amerikanischen Kindern von der LGBT-Industrie abgeschlachtet

Nach der Analyse von Tausenden von Versicherungsansprüchen in Krankenhäusern und pädiatrischen Einrichtungen im ganzen Land erfuhr Do No Harm, dass zwischen 2019 und 2023 bei schockierenden 14.000 amerikanischen Kindern von der LGBT-Industrie abgeschlachtet wurden.

„Es ist eine häufige Lüge in der Trans-Industrie in Amerika, dass diese Verfahren sehr stark reversibel sind, dass es keine langfristigen Auswirkungen gibt“, fügte Serio über die Massentäuschung hinzu, die diese Kinder dazu veranlasste, ihren Körper zu zerstören.

„Wir wissen, dass das einfach nicht der Fall ist, besonders bei Kindern, die die Hormone über einen längeren Zeitraum einnehmen. Einige von ihnen können eine sterilisierende Wirkung auf Kinder haben, insbesondere wenn sie über einen längeren Zeitraum eingenommen werden.“

Von den 14.000 katalogisierten Kindern wurden fast 6.000 von ihnen extremen Transgender-Operationen unterzogen, während 8.579 Hormonmedikamente und Pubertätsblocker erhielten, die das endokrine System möglicherweise lebenslang schädigen.

„Wir haben nur Daten aufgenommen, hinter denen wir zu 100 Prozent stehen könnten, basierend auf der Analyse von [Do No Harm] der Daten zu Versicherungsansprüchen“, erklärte Serio weiter darüber, wie ihre Gruppe die Datenbank zusammengestellt hat.

„Wir können Dinge wie Bargeld oder Patienten nicht selbst bezahlen oder ein paar Versicherungsgesellschaften, die nicht in diesen Datenbanken berichten, berücksichtigen. So erstaunlich diese Zahlen auch sind, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass es noch mehr Kinder gibt, die von diesen barbarischen Behandlungen betroffen sind.“

Transgender-Körperschlachten scheinen eine Sache der Reichen zu sein, besonders wenn es um Kinder geht. Amerikanische Familien gaben im gleichen Zeitraum mehr als 119 Millionen Dollar aus, um ihre Kinder in LGBT-Abscheulichkeiten zu „übertungen“.

An der Spitze der Liste der Einrichtungen mit den schlimmsten Stätern steht das Children’s Hospital of Philadelphia, auch bekannt als CHOP – der berüchtigte Impfstofftreiber Paul Offit ist übrigens behandelnder Arzt in der Abteilung für Infektionskrankheiten von CHOP.

CHOP hatte in diesen Jahren 122 Patienten mit Geschlechtswechsel bei Kindern. Fünf der Kinder wurden extrem operiert, während 117 Hormonersatz-Therapien und Pubertätsblocker erhielten, um zu versuchen, ein anderes Geschlecht zu werden.

Insgesamt schrieb CHOP in diesem Zeitraum 768 „geschlechtsbejahende Pflege“-Rezepte, die sich auf insgesamt fast 231.000 US-Dollar an eingereichten Gebühren beliefen, die letztendlich Big Pharma und der gewinnorientierten Krankheitsindustrie zugute kommen.

Transgenderismus ist ein Greuel, besonders wenn der Körper eines Kindes davon abgeschlachtet wird. Erfahren Sie mehr unter Transhumanism.news.

