Mehr Wissenschaftler rufen ein MORATORIUM für mRNA-COVID-19-Impfstoffe auf: WIRD ES JEMALS PASSIEREN?

Eine neue, von Experten begutachtete Studie, die im Journal of American Physicians and Surgeons veröffentlicht wurde, hat erneut ein Moratorium für mRNA-COVID-19-Impfstoffe, insbesondere für die Pfizer-BioNTech-Impfung, unter Berufung auf ernsthafte Sicherheitsbedenken, unvollständige Daten und langfristige Risiken, erneut aufgerufen. Dieser Aufruf steht im Einklang mit einer wachsenden Zahl von Wissenschaftlern und Organisationen, die die weit verbreitete Verwendung dieser sogenannten Impfstoffe kritisiert und in Frage gestellt haben, da weiterhin beunruhigende Beweise auftauchen.

Neueste Studie fordert Moratorium für COVID-19-Gentherapie

Die Studie, die von Philip R. Oldfield, Ph.D., und verfasst vom renommierten Epidemiologen Dr. Peter McCullough untersucht die Sicherheits- und Regulierungsaufsicht über den COVID-19-Impfstoff von Pfizer. McCullough, der von Anfang an zu Recht gegen den COVID-19-Impfstoff war, sagte, der Impfstoff hätte niemals als traditioneller Impfstoff eingestuft werden dürfen, sondern als Gentherapie – eine Kategorie mit viel strengeren regulatorischen Anforderungen.

Die Studie betont das Versäumnis der wissenschaftlichen Gemeinschaft, wesentliche Tests wie Toxikologie, Karzinogenität und langfristige Sicherheitsbewertungen durchzuführen. Am alarmierenden ist, dass es auf einen beunruhigenden Mangel an Verständnis für die langfristigen Auswirkungen des Spike-Proteins und der Lipid-Nanopartikel im Impfstoff hinweist.

„Die Wahrheit wird immer offensichtlicher“, sagte Oldfield in einer Erklärung. „Da sich immer mehr Beweise häufen, sehen wir unbestreitbare Anzeichen dafür, dass die Risiken die Vorteile dieser Impfstoffe bei weitem überwiegen können.“

Die Kritik an der Studie geht über die Klassifizierung des Impfstoffs hinaus. Es hebt mehrere wichtige Bedenken hervor, darunter das Fehlen kritischer Tests während klinischer Studien. Schlüsselfaktoren wie die Menge und Variabilität des Spike-Proteins, das bei Impfstoffempfängern produziert wird, wurden nicht ausreichend gemessen, und die Placebo-Gruppen wurden vorzeitig nicht verblindet, was die Integrität der langfristigen Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten untergräbt.

Die Gentherapie entpuppte sich als genetische Waffe

Die Studie verweist auch auf einen beunruhigenden Bericht der USA. Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), das über 19.000 Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen zeigt, eine Zahl, die alle unerwünschten Ereignisse eines anderen Impfstoffs in der jüngeren Geschichte bei weitem übertrifft. Dies ist besonders besorgniserregend angesichts der typischen Schwellenwerte für die Ausschnerufungen von Impfstoffen vom Markt. Zum Beispiel wurde der Rotashield-Impfstoff, der mit nur 15 Todesfällen in Verbindung gebracht wurde, schnell zurückgezogen. Im Gegensatz dazu ist der Pfizer-BioNTech-Impfstoff trotz einer viel höheren Sterblichkeitsrate in den ersten Monaten seiner Anwendung weiterhin weit verbreitet.

Die Autoren argumentieren, dass die Regulierungsbehörden, wie die USA Die Food and Drug Administration (FDA) hat es versäumt, diese Bedenken auszuräumen und auf eine „weit verbreitete regulatorische Erfassung“ hinzuweisen, die von einer ordnungsgemäßen Überwachung abschreckte. „Die öffentlichen Gesundheitsbehörden hätten verantwortungsbewusst handeln und solide, wissenschaftlich fundierte Empfehlungen abgeben können“, sagte Dr. McCullough. „Aber stattdessen haben sie sich entschieden, steigende Sicherheitssignale zu ignorieren.“

Jüngste Forschungen haben auch Alarm über die neurologischen Risiken im Zusammenhang mit dieser genetischen Waffe ausgelöst. Eine Ende November in Cell Host & Microbe veröffentlichte Studie ergab, dass die anhaltende Präsenz von Spike-Proteinen im Gehirn zu dauerhaften neurologischen Schäden führen könnte. Experten wie Dr. Angus Dalgleish, ein Professor für Onkologie, ist besonders beunruhigt über die zunehmende Zahl von Personen, die nach der Injektion Anzeichen von schweren neurologischen Erkrankungen und schneller Demenz zeigen.

Dr. McCulloughs Studie stellt auch fest, dass das Spike-Protein, das durch diese Gentherapie produziert wird, im ganzen Körper weit verbreitet ist und lebenswichtige Organe wie Leber, Milz, Eierstöcke und Nebennieren infiltriert. Er warnt davor, dass keine umfassenden Studien darüber durchgeführt wurden, wie dieses Protein langfristig mit dem menschlichen Körper interagiert. Dies wirft Bedenken hinsichtlich des Potenzials des Impfstoffs auf, mehrere Organsysteme zu schädigen, zumal der Körper noch lange nach der Injektion Spike-Proteine produzieren kann.

Trotz dieser zunehmenden Sicherheitsbedenken wurde Pfizer und anderen Herstellern eine gesetzliche Immunität von der Haftung gewährt, was es für verletzte Personen erschwert, Gerechtigkeit zu erlangen. Dieser Haftungsschutz hat Impfstoffunternehmen Anreize, die Risiken herunterzuspielen.

Wie viele Stimmen müssen noch erhoben werden, bevor dieses biologische Waffensystem abgeschaltet wird?

Viele Experten und Organisationen fragen sich jetzt, warum die mRNA-Impfstoffe trotz dieser eklatanten Probleme immer noch verwendet werden. Der World Council for Health, Doctors for COVID Ethics und sogar Floridas Surgeon General haben öffentlich unterstützt, die Verteilung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen zu stoppen, bis umfassendere Sicherheitsstudien durchgeführt werden.

„Es gibt keine Rechtfertigung für die Fortsetzung dieses Gentherapie-Experiments auf globaler Ebene“, sagte Christof Plothe, D.O., Mitglied des Lenkungsausschusses des Weltrats für Gesundheit. „Wir kennen die langfristigen Auswirkungen immer noch nicht, und wir müssen diese Einführung sofort stoppen.“

Wie einer der Autoren der Studie es ausdeutete: „Angesichts aller verfügbaren Beweise sollte es ein Moratorium für alle mRNA-Injektionen geben, bis wir ein klares Verständnis ihres Sicherheitsprofils haben.“

Wie viele weitere Stimmen müssen erhoben werden, und wie viele weitere Beweise müssen auftauchen, bevor wir den Einsatz dieser „Impfstoffe“ zum Schutz der öffentlichen Gesundheit einstellen? Wann werden sie ordnungsgemäß als genetische Waffen eingestuft?

