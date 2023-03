Menschen, die mit COVID-19 geimpft wurden, scheiden GRAPHENE aus und übertragen es auf Ungeimpfte, warnt ein Arzt!

Selbst die Ungeimpften sind nicht sicher vor den Gefahren der Wuhan-Coronavirus-Impfstoffe (COVID-19).

Laut einem Arzt verlieren COVID-19-geimpfte Menschen Graphen und übertragen es auf die Ungeimpften. Er warnte davor, dass dies ein Grund zur Sorge sei, da Graphen mit Blutgerinnseln in Verbindung gebracht wurde.

Biomedizinische Kliniken Medizinischer Direktor Dr. Philippe van Welbergen war einer der ersten, der die Menschen vor den Schäden warnte, die COVID-19-Impfstoffe am Blut der Menschen verursachen. Im Jahr 2022 veröffentlichte er Bilder von Blutproben unter dem Mikroskop.

In einem Interview im Juli 2021 auf Loving Life TV, einem südafrikanischen Community-Kanal, teilte van Welbergen mit, dass er Blutproben von seinen Patienten nahm, als sie anfingen, sich über alarmierende Symptome wie chronische Müdigkeit, Schwindel, Gedächtnisprobleme und manchmal Lähmung und späten Beginn schwerer Menstruation bei Frauen ab 60 Jahren zu beschweren.

Tests ergaben, dass das Blut von van Welbergens Patienten ungewöhnliche rohrartige Strukturen und einige Partikel hatte, die leuchteten. Ihr Blut hatte auch viele beschädigte Zellen, wobei nur wenige gesunde Zellen sichtbar waren.

Daten bestätigen das Vorhandensein von Graphen im Blut der Menschen

Die Daten haben bestätigt, dass die röhrenartigen Strukturen Graphen sind, das einzigartige Wechselwirkungen mit Blutproteinen und biologischen Membranen verursachen und zu schweren Auswirkungen wie Thrombogenität und Immunzellaktivierung führen kann.

Nach seiner schockierenden Entdeckung wurde van Welbergen regelmäßiger Gast bei Loving Life TV. In seinen Auftritten enthüllte der Arzt Details über die experimentelle Einführung des COVID-19-Impfstoffs. Er gab auch Updates darüber, wie die Impfstoffe das Blut der Geimpften im Laufe der Zeit beschädigt haben. Der Arzt sprach auch über die Pandemiesituation sowohl in Großbritannien als auch in Südafrika.

Am 12. Februar 2022 kehrte van Welbergen als Gast auf Loving Life TV zurück und veröffentlichte Bilder seiner neuesten Dias von Blutproben. Der Live-Stream war langwierig und der Kanal veröffentlichte ihn in zwei Teilen. (Verwandte: Der Forscher schlägt Alarm, nachdem er PARASITEN, Nanobots und Graphen in COVID-19-Impfstoffen gefunden hat.)

Im ersten Teil beantwortete van Welbergen Fragen aus dem Publikum. Im zweiten Teil präsentierte und erklärte er die Bilder der neuesten Blutfolien.

Die Folien zeigten, dass die ungeimpften Patienten „durch Ausscheiden mit Impfstoffgiften infiziert wurden“.

In einem Bild zeigte van Welbergen typische gesunde rote Blutkörperchen, wie sie mit einem Mikroskop gesehen wurden. Das Bild zeigte, wie Blut aussehen sollte, ohne Gerinnung oder Fremdkörper darin.

Das nächste Bild war von jemandem, der mit dem experimentellen COVID-19-Impfstoff injiziert wurde. Das Blut wurde koaguliert und die verformten roten Blutkörperchen wurden zusammengeklumpt.

In einer Rutsche umgab van Welbergen ein gesundes rotes Blutbild, das neben den Graphenfasern saß. Eine Folie zeigte auch die Größe der Graphenfasern im Verhältnis zur Größe einer roten Blutkörperchen. Einige Fasern waren groß genug, um Kapillaren zu blockieren.

Andere Folien zeigten auch, dass die Graphenfasern hohl sind und rote Blutkörperchen enthalten.

Einige Wochen vor der Veröffentlichung des Videos bemerkte van Welbergen einen magnetischen oder elektrischen Polaritätseffekt auf verschiedenen Seiten der Graphenfasern.

Der Arzt erklärte, dass dieses Verhalten noch nie zuvor beobachtet wurde, aber jetzt in fast jeder Probe nach der Einführung des COVID-19-Impfstoffs gesehen wird. Er warnte davor, dass dieses ungewöhnliche Verhalten darauf hindeutet, wie sich „diese Dinge verändert haben, ihre Reaktion auf die umgebenden Blutzellen sich verändert hat“.

Geimpfte Erwachsene übertragen Graphen an ungeimpfte Kinder

Van Welbergen sprach auch über ein Bild einer Blutprobe eines ungeimpften dreijährigen Kindes. Er hob Stücke oder „Scherben“ von Graphen hervor, die sich durch „Verschütten“ gebildet haben, was bedeutet, dass das Graphen von geimpften Eltern auf ihr ungeimpftes Kind übertragen wurde.

Ein anderes Bild zeigte eine Blutprobe von einem achtjährigen ungeimpften Kind, dessen Blut durch die Übertragung von Graphen von geimpften Menschen um sie herum kontaminiert und zerstört wurde. Der Arzt präsentierte auch ein Bild des gelähmten rechten Arms und des rechten Oberschenkels des Kindes.

Van Welbergens Präsentation unterstreicht die Notwendigkeit, die Injektion von COVID-19-Impfstoffen zu stoppen.

Besuchen Sie Vaccines.news, um mehr über COVID-19-Impfstoffe und ihre vielen Nebenwirkungen zu erfahren.

Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über Graphen in COVID-19-Impfstoffen zu erfahren.

Dieses Video stammt vom Kanal TIME WE HAVE LEFT auf Brighteon.com.

