MERCEDES STOPPT WEITERE INVESTITIONEN AN DEUTSCHEN STANDORTEN

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Stuttgart – Der Vorstand von Mercedes-Benz hat beschlossen, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen. Das erklärte Produktionsvorstand Michael Schiebe in einem am Donnerstag im Konzern-Intranet veröffentlichten Interview, das mehreren Redaktionen unabhängig voneinander vorliegt oder von ihnen zitiert wird. Eine öffentliche Pressemitteilung der Mercedes-Benz Group AG dazu war zunächst nicht auffindbar. Die zugespitzte Behauptung, Mercedes stoppe „alle Investitionen in Deutschland“, verkürzt den Wortlaut: Es geht um weitere Investitionen in die Standorte, nicht nachweisbar um jedes bereits laufende Vorhaben und nicht um eine förmlich unbefristete Absage an den Industriestandort insgesamt. Zugleich prüft der Konzern nach den Worten von Arbeitsdirektorin Britta Seeger konkreter, welche Standorte er sich in Deutschland noch leisten kann. Eine Entscheidung über Werksschließungen liegt damit noch nicht vor.

Schiebe begründete den Schritt mit stockenden Kostengesprächen. Wörtlich sagte er laut WELT, der das Interview ebenfalls vorliegt: „Da wir trotz zahlreicher intensiver Gespräche derzeit noch keinen Lösungskorridor erkennen können und mit den heutigen Kostenstrukturen nicht in Deutschland investieren können, haben wir im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen.“ Er fügte hinzu, für die kommenden Fahrzeuggenerationen treffe man wegen der nötigen Industrialisierungsvorläufe jetzt die Entscheidungen. Er hoffe sehr, „dass wir kurzfristig eine gemeinsame Lösung finden werden“. Genau dieser Satz fehlt in der zugespitzten Zeile vom sinkenden „deutschen Stern“. Der Produktionsvorstand betonte zugleich: „Wir stehen zu unseren starken Wurzeln in Deutschland und wir wollen, dass auch die nächsten Fahrzeuggenerationen an unseren deutschen Standorten gebaut werden.“ Ein totaler Rückzug ist das nicht – es ist ein Stopp weiterer Standortinvestitionen unter dem Vorbehalt der laufenden Verhandlungen.

Seeger beschrieb denselben Engpass. „Trotz intensiver Gespräche zeichnet sich derzeit leider noch kein Lösungskorridor ab“, wird die Arbeitsdirektorin zitiert. Man wolle gemeinsam ein Paket schnüren, das spürbar wirke und zugleich sozial tragfähig sei; eine schnelle Einigung sei nicht absehbar. „Daher sind wir nun gezwungen, konkret und detailliert zu prüfen, welche Standorte wir uns in Deutschland noch leisten können. Wir alle wollen Werksschließungen um jeden Preis vermeiden. Diese Option müssen wir nun aber leider konkreter weiterverfolgen.“ Gegenüber dem Handelsblatt ergänzte sie: „Kommen wir nicht zu einer Einigung, werden wir sehr harte Schritte gehen.“ Diese müsse Mercedes vorbereiten, auch wenn man das nicht wolle. Das ist Druck und eine Prüfungsansage – kein vorliegender Schließungsbeschluss für benannte Werke. Das Handelsblatt, das das Intranet-Interview am Donnerstagnachmittag zuerst ausführlich wiedergab, schreibt im eigenen Text zudem, Mercedes stoppe „vorerst“ seine Investitionen in Deutschland; die Überschrift derselben Meldung behauptet bereits „alle Investitionen“.

Bereits vor Wochen hatte Schiebe auf Betriebsversammlungen gewarnt, ohne Kostensenkung könnten zwei deutsche Werke geschlossen werden: ein Aufbauwerk, in dem Fahrzeuge montiert werden, und ein Powertrain-Werk für Komponenten. Aufbauwerke betreibt Mercedes in Deutschland in Sindelfingen, Rastatt und Bremen; Powertrain-Standorte gibt es unter anderem in Stuttgart-Untertürkheim, Affalterbach, Berlin, Hamburg, Kamenz sowie Kölleda und Arnstadt. Welche zwei Werke gemeint wären, sagte der Vorstand nicht öffentlich. Die BILD-Dokumentenüberschrift „Zwei Werke könnten schließen“ macht aus einer bedingten Warnung eine greifbare Entscheidung. In der Bildzeile fragt die Zeitung gar: „War es das für ‚Made in Germany‘?“ In der Aufzählung der Fabriken nennt sie nur Stuttgart, Hamburg und Berlin und lässt ausgerechnet die großen Montagewerke Sindelfingen, Rastatt und Bremen aus. Schiebe sagte im Intranet außerdem, man sei gezwungen, sorgfältig zu prüfen, welche deutschen Standorte geschlossen werden müssten, sollte es keine Änderung der Kostenstruktur geben. Folgeprodukte würden dann ausschließlich im Ausland gefertigt. Scheiterten die Gespräche, so warnte er, schlössen bereits Zulieferer Standorte oder verlagerten „zigtausende Jobs“.

Der Streitkern ist die Arbeitsstunde in Deutschland. Nach Angaben aus dem Intranet-Interview liegen die Kosten in der Produktion hier teilweise bis zu fünfmal so hoch wie an Standorten in Osteuropa; in der Verwaltung sei die Diskrepanz ähnlich. Schon im Juni hatte ein internes Rundschreiben gefordert: „Die Arbeitsstunde muss günstiger werden.“ Der Vorstand will unter anderem längere Arbeitszeiten ohne Lohnausgleich. Sonderzahlungen, Ergebnisbeteiligung sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld stehen in der Berichterstattung „zur Disposition“. In der BILD-Fassung stehen dieselben Sonderzahlungen „auf der Abschussliste“ – das ist schärfer als die Formel, über sie werde verhandelt. Der Gesamtbetriebsrat und die IG Metall haben sich gegen einen Blankoscheck gewehrt. Eine Sprecherin des Betriebsrats sagte bereits zuvor, weder sei etwas verhandelt noch beschlossen; wer mit Werksschließungen drohe, müsse mit entschiedenem Widerstand rechnen. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali hatte Anfang November gefordert, die Beschäftigten erwarteten Investitionen statt Kahlschlag, neue Produkte und verlässliche Perspektiven. Zugeständnisse der Belegschaft sollten nur konditioniert, befristet und tariflich geregelt sein. Eine neue, ausdrückliche Stellungnahme von Betriebsrat oder IG Metall allein zu dem am Donnerstag bekanntgewordenen Investitionsstopp war bei der Prüfung nicht auffindbar. Dass der IG-Metall-Vorstand an demselben 12. November Warnstreiks von bis zu 24 Stunden in der Metall- und Elektroindustrie grundsätzlich freigab, gehört zur Branchenlage und ist kein belegbarer Direktbeschluss allein zu diesem Mercedes-Interview.

Die Zuspitzung trifft den Konzern in einer ohnehin engen Lage, die sich amtlich belegen lässt. In ihrer Mitteilung vom 28. Oktober zum dritten Quartal 2026 bezifferte die Mercedes-Benz Group die bereinigte Umsatzrendite der Pkw-Sparte auf 2,5 Prozent nach 4,8 Prozent im Vorjahresquartal; das bereinigte EBIT der Sparte lag bei 560 Millionen Euro. Der Konzernumsatz im dritten Quartal betrug 30,7 Milliarden Euro, das EBIT 1,77 Milliarden Euro. Schon am 27. Oktober um 9:58 Uhr hatte der Konzern per Ad-hoc den Ausblick gesenkt: Für das Gesamtjahr erwartet Mercedes-Benz Cars nun eine bereinigte Umsatzrendite von 2 bis 3 Prozent, zuvor 3 bis 5 Prozent. Vorstandschef Ola Källenius verwies auf schwierigere Marktbedingungen, „insbesondere in China“, und auf höhere Kosten. Zugleich kündigte das Unternehmen an, ab Dezember erneut ein freiwilliges Abfindungsprogramm für die indirekten Bereiche in Deutschland aufzulegen. Die Investitionen in Sachanlagen und die Forschungs- und Entwicklungsleistungen bei Mercedes-Benz Cars sanken in den ersten neun Monaten um 11 Prozent, nach einem Investitionshöhepunkt im Vorjahr. Wer daraus schließt, der Konzern gebe in Deutschland schon länger gar kein Geld mehr aus, irrt: In denselben neun Monaten wandte die Gruppe 6,4 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung auf und investierte 2,9 Milliarden Euro in Sachanlagen; 5,2 Milliarden Euro flossen in diesem Zeitraum an die Anteilseigner.

Genau deshalb ist die Wortwahl entscheidend. „Alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen“ ist ein Vorstandsentscheid, der von mehreren Medien anhand desselben Intranet-Interviews übereinstimmend wiedergegeben wird. „Alle Investitionen in Deutschland stoppen“ klingt nach einem sofortigen, umfassenden und endgültigen Ende jeder Ausgabe – einschließlich bereits beschlossener oder laufender Projekte, Forschung, Lieferanten oder Finanzanlagen. Das hat der Vorstand so nicht gesagt. Reuters und dpa sprechen von einem Halt weiterer beziehungsweise neuer Investitionen an den deutschen Standorten; die Deutsche Welle berichtet nach AFP und dpa von einem Halt „for the time being“, also vorerst. Schiebe hofft öffentlich auf eine kurzfristige Lösung und will die nächsten Fahrzeuggenerationen weiterhin in Deutschland bauen; sollte es keine Änderung der Kostenstruktur geben, müssten Folgeprodukte dann ausschließlich im Ausland gefertigt werden. Das ist eine Verhandlungsansage mit Fristdruck, weil Industrialisierungsentscheidungen jetzt anstehen – keine fertige Absage an „Made in Germany“.

Der gesicherte Stand am späten 12. November ist damit enger und immer noch schwer genug: Der Vorstand hat weitere Investitionen in die deutschen Standorte gestoppt, weil die Kostengespräche keinen Lösungskorridor zeigen. Der Konzern prüft konkreter, welche Standorte er sich noch leisten kann, und will Schließungen vermeiden, verfolgt die Option aber nun schärfer. Zwei Werke – ein Montage- und ein Komponentenwerk – waren zuvor als mögliche Folgen genannt, nicht als heutiger Beschluss. Eine öffentliche Konzernmitteilung fehlt; die Quelle ist ein Intranet-Interview zweier Vorstände. Betriebsrat und IG Metall bleiben in der Sache hart, eine frische Reaktion auf den Stopp lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Alles, was darüber hinaus wie ein endgültiges Aus für jede Investition in Deutschland klingt, ist Zuspitzung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer in Deutschland produziert, muss die Kostenfrage ernst nehmen. Eine Arbeitsstunde, die ein Vielfaches ausländischer Standorte kostet, ist kein Tabuthema, und ein Vorstand, der das offen anspricht, handelt nicht schon deshalb unpatriotisch. Aber Druck ist nicht dasselbe wie eine unterschriebene Standortabsage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso falsch ist die Behauptung, nun sei jede Investition im Land zu Ende. Weitere Standortmittel zu stoppen, solange verhandelt wird, ist ein Hebel. Daraus ein endgültiges Aus für den Industriestandort zu machen, bedient die Schlagzeile, nicht den Wortlaut. Wer den Unterschied unterschlägt, redet dem Kahlschlag das Wort, bevor er beschlossen ist.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Belegschaft ist kein Steinbruch für offene Rechnungen. Zugeständnisse ohne verbindliche Zusagen für Produkte, Jobs und Werke wären ein Blankoscheck. Der richtige Weg bleibt eine befristete, klare Vereinbarung: spürbare Entlastung der Kosten gegen verlässliche Zukunft der Standorte. Ohne das wird aus einer Verhandlung schnell ein Grabenkampf, in dem am Ende alle verlieren.

Was meinen Sie: Setzt Mercedes die Belegschaft nur unter Druck – oder ist das der Anfang vom Ende deutscher Werke? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Handelsblatt: Mercedes: Autohersteller stoppt alle Investitionen in Deutschland (Michael Scheppe, 12.11.2026, 16:57 Uhr), mit Einblick in das Intranet-Interview: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/mercedes-autohersteller-stoppt-alle-investitionen-in-deutschland/100269485.html

Mercedes-Benz Media: Quartalsmitteilung zum dritten Quartal 2026 (28.10.2026), inklusive Ausblick und Abfindungsprogramm: https://media.mercedes-benz.com/article/300f16c7-24b3-4f6c-a00b-a037d8049c4f

BILD: Deutscher Stern sinkt – Mercedes stoppt alle Investitionen in Deutschland (Vinzenz Mayer, 12.11.2026): https://www.bild.de/politik/inland/deutscher-stern-sinkt-mercedes-stoppt-alle-investitionen-in-deutschland-6af5e95cc45061d752ba8b9c

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