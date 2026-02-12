Berlin bebt vor Gerüchten, Flüstern in den Fraktionsfluren, hektische Telefonate hinter schweren Türen: Wird Angela Merkel doch noch einmal zur mächtigsten Frau im Staat – diesmal als Bundespräsidentin? In der Hauptstadt machte das Szenario rasant die Runde, die Altkanzlerin als Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier – ein politisches Beben mit Ansage! Doch nun die klare Ansage aus dem Umfeld der früheren CDU-Chefin: Eine Sprecherin nennt die Spekulationen schlicht „abwegig“. Kein Comeback. Kein Schloss Bellevue. Kein zweites großes Staatsamt. Merkel bleibt im Ruhestand – zumindest offiziell.

Doch ganz so einfach ist die Lage nicht. In der CDU-Spitze soll es hinter den Kulissen ordentlich geknirscht haben. Die Sorge: Die Grünen könnten ausgerechnet Merkel selbst als Kandidatin ins Rennen schicken – ein strategischer Coup mit maximaler Sprengkraft. Als möglicher Antreiber eines solchen Manövers galt ausgerechnet Cem Özdemir. Für CDU-Chef Friedrich Merz wäre das eine politische Zwickmühle der Extraklasse geworden. Denn zwischen ihm und Merkel herrscht seit Jahren Eiszeit. Sie nahm ihm einst die Macht in der Fraktion, er wurde später zu einem ihrer schärfsten innerparteilichen Kritiker. Hätte Merz einer Kandidatin aus den eigenen Reihen die Gefolgschaft verweigern können? Oder hätte er sich politisch verbiegen müssen? Allein diese Gedankenspiele ließen die Gerüchteküche brodeln.

Fest steht: Noch nie ist ein ehemaliger Bundeskanzler später ins höchste Staatsamt gewechselt. Die Entscheidung über die Nachfolge Steinmeiers fällt erst mit der Bundesversammlung. In der Union werden bereits andere Namen gehandelt, darunter Karin Prien und Julia Klöckner. Die Union gilt als stärkste Kraft im Wahlgremium, doch ohne Stimmen aus anderen Lagern wird es eng. Genau deshalb erschien Merkel manchen als überparteiliche Brückenfigur mit internationalem Renommee. Ihre Chancen wären keineswegs aussichtslos gewesen. Doch vorerst bleibt es beim Dementi. Berlin aber weiß: In der Politik ist nichts so endgültig wie ein klares Nein – bis es plötzlich doch wieder anders kommt.

