Merz-Hass im Osten: Thüringen pöbelt den Kanzler weg

Im Osten kippt die Stimmung gegen Friedrich Merz, und der Besuch des Kanzlers in Thüringen wird zum politischen Totalschaden. Vor dem Fraunhofer-Institut in Jena verwandelt sich ein geplanter Sachtermin zur Bahnverbindung in ein hasserfülltes Spektakel, bei dem jede Form von Respekt entsorgt wird. Linke Demonstranten, Antifa-Aktivisten, Klima- und Anti-AfD-Gruppen verschmelzen zu einem lärmenden Block, der nur eines im Sinn hat: den Kanzler öffentlich zu demütigen. Aus dem Ruf nach Diskussion wird ein schriller Chor aus Verachtung, der Merz nicht als gewählten Regierungschef, sondern als Feindbild behandelt, das man am liebsten aus der Stadt jagen würde. Der Osten zeigt dem Kanzler die kalte Schulter – und zwar mit voller Wucht.

Die Parole „Bambule, Randale, Fritze in die Saale“ schallt immer wieder durch die Straßen und markiert den Tiefpunkt einer politischen Kultur, die endgültig jede Hemmung verloren hat. Aus angeblichem Antifaschismus wird ein aggressiver Mob, der Gewaltfantasien in rhythmische Sprüche packt und sich dabei noch moralisch überlegen fühlt. Eine Antifa-Fahne weht, Transparente gegen Regierung und Wehrpflicht werden hochgehalten, Buhrufe begleiten jede Erwähnung des Kanzlers – Sachpolitik spielt keine Rolle mehr. Merz’ Signal, eine europäisch wichtige Bahnverbindung zu stärken, geht im Geschrei unter, als wäre jede Form von Infrastruktur, Vernunft und Verantwortung nur noch lästige Kulisse. Der Kanzler versucht, das Land zusammenzuführen, trifft aber auf eine Wand aus Hass, die ihm nicht zuhören, sondern ihn versenken will.

In Thüringen zeigt sich ein düsteres Bild: Ein Regierungschef, der eigentlich ein Zukunftsprojekt präsentieren will, steht wie ein Angeklagter vor einem wütenden Tribunal aus Berufsempörten. Die Grenze zwischen legitimer Kritik und offenem Aufruf zur symbolischen Vernichtung verschwimmt, während Juristen darüber diskutieren, ob das alles noch rechtlich gedeckt ist, aber niemand fragt, was es mit der Gesellschaft macht. Der Osten wirkt für Merz wie verlorenes Terrain, in dem Respekt vor dem Amt, politische Debatte und Mindestanstand verbrannt sind. Zurück bleibt der Eindruck eines Kanzlers, der im eigenen Land ausgebuht, verspottet und mit Parolen Richtung Fluss geschickt wird – und eines Protestmilieus, das lieber Randale schreit, als auch nur einen Satz zur realen Zukunft des Landes zu hören.