+++ MERZ IM STURZFLUG! UNION VERLIERT HALT – SOGAR DIE EIGENEN WÄHLER GEHEN AUF DISTANZ! +++

Berlin – Politisches Beben in der Hauptstadt! Friedrich Merz gerät immer stärker unter Druck – und das nicht nur von der Opposition, sondern mitten aus den eigenen Reihen! Die Stimmung im Land kippt dramatisch, immer mehr Bürger zeigen sich enttäuscht von der Arbeit des Kanzlers. Besonders im Osten, bei jüngeren Menschen sowie bei Berufstätigen wächst die Unzufriedenheit spürbar. Selbst treue Anhänger der CDU und CSU wenden sich zunehmend ab – ein politischer Warnschuss, der kaum lauter sein könnte!

Noch brisanter: Auch frühere Wähler der Union rechnen gnadenlos ab! Die Kritik ist vernichtend, viele sprechen von großen Versprechen ohne echte Ergebnisse. Gleichzeitig wächst auch beim Koalitionspartner SPD der Frust über die politische Lage. An den politischen Rändern ist das Urteil ohnehin eindeutig: Anhänger von Die Linke und AfD zeigen nahezu geschlossen ihre Ablehnung. Das Bild ist klar: Der Kanzler verliert Vertrauen – quer durch alle politischen Lager!

Doch damit nicht genug: Eine echte Kompetenz-Krise erschüttert die Union! Immer weniger Menschen glauben daran, dass die Partei die Probleme des Landes lösen kann. Besonders alarmierend: Die AfD liegt in der Wahrnehmung vieler Bürger fast gleichauf – ein historischer Tiefpunkt für die Union. Die Folgen sind dramatisch: Die Machtverhältnisse verschieben sich spürbar, während Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und kleinere Parteien profitieren. Und das größte Warnsignal: Die Wählerflucht verläuft anders als gedacht – viele kehren der Politik komplett den Rücken. Ein Szenario, das für die Zukunft der Regierung brandgefährlich werden könnte!

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