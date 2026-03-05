Merz und das Völkerrecht: Eine Regierungserklärung wird zur Bankrotterklärung | NDS-Podcast

von

Dirk Lauer

in

|

Entdecke mehr von Pressecop24.com

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Kommentare

Ein Kommentar zu „Merz und das Völkerrecht: Eine Regierungserklärung wird zur Bankrotterklärung | NDS-Podcast“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Welche Schwachköpfe haben Merz zum Kanzler gemacht ? Es war doch schon vorher Jedem sonnenklar, das Der nix kann. Daher „Herzlichen Glückwunsch“.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

Weitere Beiträge