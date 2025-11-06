Merz unter DruckStaatsanwaltschaft prüft Volksverhetzung – doch Immunität schützt Kanzler

Ein Satz, ein Auftritt – und nun steht der Bundeskanzler im Zentrum einer möglichen Justizaffäre. Friedrich Merz sorgt mit einer vage formulierten Aussage über das „Stadtbild“ für eine Welle der Entrüstung. Die Staatsanwaltschaft Berlin prüft aktuell, ob sich daraus ein Anfangsverdacht wegen Volksverhetzung ableiten lässt. Doch der Prozess stockt – nicht etwa wegen fehlender Anzeigen, sondern wegen politischer Schutzmechanismen. Denn Merz genießt als Abgeordneter parlamentarische Immunität. Vor dem Gesetz sind eben nicht alle gleich – einige bleiben gleicher.

Während zahlreiche Einzelpersonen, Anwälte und Organisationen Anzeigen stellen oder ankündigen, hält sich die Behörde mit Details bedeckt. Die vage Aussage von Merz, die pauschal Personengruppen in einen kriminellen Kontext rückte, trifft einen Nerv – juristisch und gesellschaftlich. Kritiker werfen dem Kanzler vor, mit einem Halbsatz ganze Bevölkerungsgruppen zu stigmatisieren. Die Vorwürfe wiegen schwer: Es geht um die Menschenwürde, die öffentliche Stimmung und den Vorwurf der politischen Brandstiftung. Doch ein Ermittlungsverfahren rückt in weite Ferne – solange der Bundestag nicht selbst aktiv wird.

Was bleibt, ist ein schaler Beigeschmack. Während in jeder Talkshow über Integrationspolitik gestritten wird, steht ein Kanzler über dem Gesetz – geschützt durch Paragrafen, nicht durch Argumente. Für viele Beobachter ist der Fall symptomatisch für ein wachsendes Misstrauen in die politische Elite. Der Eindruck entsteht: Wer Macht hat, wird geschont. Die Justiz ringt um Worte, während der öffentliche Druck wächst. Und Merz? Der schweigt. Doch in der Gesellschaft hallt seine Aussage weiter – als Warnsignal für den Zustand politischer Verantwortung.