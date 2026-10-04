MESSER-DRAMA IN DER GANGSTERSTADT RÜSSELSHEIM! 34-Jähriger niedergestochen – Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Tötungsdelikts!

RÜSSELSHEIM – Blutige Eskalation mitten in der Nacht! Am frühen Sonntagmorgen kam es in einer Gaststätte in der Schillerstraße zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Südhessen gerieten die beiden gegen vier Uhr fünfzig körperlich aneinander. Was zunächst als Streit begonnen haben könnte, entwickelte sich offenbar zu einem dramatischen Gewaltausbruch: Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein vierunddreißig Jahre alter Mann durch Messerstiche verletzt. Der Mann stammt nach Angaben der Polizei aus Rüsselsheim. Über die Hintergründe des Streits, die genaue Anzahl der Verletzungen und darüber, was unmittelbar vor dem Einsatz des Messers geschah, machten die Ermittlungsbehörden zunächst keine näheren Angaben. Fest steht nach dem bisher veröffentlichten Ermittlungsstand: Nach der Tat blieb der mutmaßliche Kontrahent nicht in der Gaststätte, sondern verließ das Lokal und flüchtete. Die Polizei leitete daraufhin eine Fahndung nach dem Mann ein. Diese blieb nach Angaben der Beamten zunächst ohne Erfolg. Damit war der Tatverdächtige zum Zeitpunkt der veröffentlichten Polizeimeldung weiterhin nicht gefasst.

Während die Fahndung lief, musste der verletzte Rüsselsheimer medizinisch versorgt werden. Zunächst erfolgte eine ärztliche Erstversorgung, anschließend wurde der vierunddreißigjährige Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Trotz der Messerverletzungen bestand nach dem derzeitigen Erkenntnisstand offenbar keine unmittelbare Lebensgefahr. Die Polizei teilte ausdrücklich mit, dass die Verletzungen nach bisheriger Einschätzung nicht lebensbedrohlich seien. Dennoch wird der Vorfall von den Ermittlungsbehörden keineswegs als gewöhnliche Kneipenschlägerei behandelt. Die Kriminalpolizei nahm noch am Tatort die Ermittlungen auf. Für die Beamten dürfte nun entscheidend sein, den genauen Ablauf der Auseinandersetzung zu rekonstruieren, mögliche Zeugen zu befragen und zu klären, was zu der Eskalation geführt hat. Auch die Frage nach der Identität und dem Aufenthaltsort des geflüchteten Mannes steht im Mittelpunkt der Ermittlungen. Welche Beziehung die beiden Beteiligten zueinander hatten und ob sie sich bereits vor dem Vorfall kannten, geht aus der bisherigen Mitteilung nicht hervor.

Besonders brisant: Die Staatsanwaltschaft Darmstadt bewertet die Tat nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand als versuchtes Tötungsdelikt. Damit bekommt der Messerangriff in der Rüsselsheimer Schillerstraße eine erhebliche strafrechtliche Dimension. Die endgültige rechtliche Bewertung hängt jedoch von den weiteren Ermittlungen und den festgestellten Umständen der Tat ab. Weitere Einzelheiten wollen die Behörden derzeit nicht veröffentlichen. Zusätzliche Presseauskünfte zu dem Fall behält sich ausdrücklich die Staatsanwaltschaft Darmstadt vor. Die bisherige Mitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen wurde von Alexander Lorenz, Erster Polizeihauptkommissar und Polizeiführer vom Dienst, herausgegeben. Für die Ermittler gilt nun: Zeugenangaben, Spurenlage und die Suche nach dem geflüchteten Tatverdächtigen müssen ein möglichst genaues Bild davon ergeben, was sich in den frühen Morgenstunden in der Gaststätte tatsächlich abgespielt hat. Bis dahin gilt für den gesuchten Mann selbstverständlich die Unschuldsvermutung.

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