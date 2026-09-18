MESSER-DRAMA MITTEN IN WIEN! 47-JÄHRIGER BLUTET NACH ATTACKE IN DER CITY – POLIZEI FINDET WAFFENARSENAL!

Blutiger Schock das berichtet die Kronen Zeitung mitten in der Wiener Innenstadt: Die Wollzeile wurde am Donnerstagnachmittag zum Schauplatz eines dramatischen Messerangriffs, der für einen 47 Jahre alten Mann beinahe tödlich geendet hätte. Nach den vorliegenden Informationen wollte sich der spätere Verletzte eigentlich ganz normal mit einem Freund in der bekannten Straße in der Wiener City treffen. Doch als dieser gegen 14 Uhr am vereinbarten Treffpunkt eintraf, bot sich ihm ein erschütterndes Bild: Sein Freund lag schwer verletzt und stark blutend am Boden. Offenbar war der 47-Jährige kurz zuvor von einem ihm zunächst unbekannten Mann attackiert und mit einem Messer am linken Oberschenkel getroffen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich nicht um einen länger vorbereiteten Angriff zwischen Bekannten gehandelt haben, sondern möglicherweise um eine Zufallsbegegnung. Umso erschreckender ist der Ausgang: Der Stich verursachte derart schwere Verletzungen, dass zunächst Lebensgefahr bestand. Rettungskräfte versorgten den Mann noch am Tatort notfallmedizinisch, bevor er dringend in ein Krankenhaus gebracht und dort in einen Schockraum eingeliefert wurde. Später kam zumindest die erleichternde Nachricht, dass die unmittelbare Lebensgefahr gebannt werden konnte. Was genau unmittelbar vor dem Angriff geschah, warum die Situation eskalierte und ob es möglicherweise doch einen bislang unbekannten Zusammenhang zwischen Opfer und Tatverdächtigem gab, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der mutmaßliche Angreifer war allerdings nicht lange verschwunden. Nach Angaben der Behörden handelt es sich um einen 41-jährigen Österreicher. Der Mann soll nach der Tat zunächst geflüchtet sein, kehrte jedoch kurze Zeit später wieder an den Ort des Geschehens zurück. Dort konnten Polizeibeamte ihn anhalten und festnehmen. Nach Angaben der Polizei befindet sich der Tatverdächtige wegen psychischer Probleme in Behandlung. Welche Rolle sein gesundheitlicher Zustand bei dem Vorfall möglicherweise gespielt haben könnte, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Besonders brisant: Gegen den 41-Jährigen soll bereits vor der Attacke ein behördliches Waffenverbot bestanden haben. Trotzdem blieb es offenbar keineswegs bei der mutmaßlichen Tatwaffe. Als Ermittler anschließend die Wohnung des Verdächtigen durchsuchten, machten sie einen bemerkenswerten Fund. Die Beamten stießen nach den vorliegenden Angaben auf ein regelrechtes Arsenal an Stichwaffen. Sichergestellt wurden unter anderem drei Schwerter sowie mehr als ein Dutzend Messer. Damit rückte sofort die Frage in den Mittelpunkt, wie ein Mann trotz eines bereits bestehenden Waffenverbots offenbar eine derart große Anzahl von Waffen besitzen konnte. Die Polizei muss nun klären, woher die Waffen stammen, seit wann sie sich im Besitz des Mannes befanden und ob möglicherweise weitere Verstöße gegen das bestehende Waffenverbot vorliegen.

Der Fall sorgt damit nicht nur wegen des blutigen Angriffs in einer belebten Wiener Innenstadtstraße für Aufsehen, sondern auch wegen der Vorgeschichte des Festgenommenen und des Waffenfundes in seiner Wohnung. Ein 47-Jähriger wollte sich am Donnerstagnachmittag lediglich mit einem Freund treffen – wenig später kämpften Rettungskräfte darum, sein Leben zu retten. Ein Messerstich in den linken Oberschenkel hatte ihn lebensgefährlich verletzt, während der mutmaßliche Täter zunächst vom Tatort verschwunden war. Dass der 41-Jährige kurz darauf wieder zurückkehrte und festgenommen werden konnte, ermöglichte den Ermittlern einen schnellen Zugriff. Nun steht die Aufarbeitung des gesamten Geschehens im Mittelpunkt: Was war das Motiv? Weshalb kam es offenbar zwischen zwei Menschen, die sich möglicherweise zuvor überhaupt nicht kannten, zu einer derart schweren Gewalttat? Und wie konnte der Verdächtige trotz behördlichen Waffenverbots drei Schwerter und mehr als ein Dutzend Messer in seiner Wohnung aufbewahren? Die Ermittlungen zu diesen Fragen laufen weiter. Der 41-jährige Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Haft, während das 47-jährige Opfer nach der dramatischen Erstversorgung und Behandlung im Schockraum außer unmittelbarer Lebensgefahr sein soll. Aus einem vermeintlich gewöhnlichen Treffen in der Wiener Wollzeile wurde damit innerhalb kürzester Zeit ein blutiges City-Drama, das nun Polizei und Justiz beschäftigt.

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