In der idyllisch wirkenden Feuerbachstraße in Rüsselsheim brach am Mittwochabend plötzlich blanker Horror aus, als in einem vollbesuchten NETTO-Supermarkt ein offenbar völlig enthemmter Mittvierziger aus nichtigem Anlass einen jungen Mann mit einem Messer attackierte und ihm eine tiefe Schnittwunde am Arm zufügte, während die entsetzten Kunden schreiend in Deckung gingen und die pure Angst um sich griff; der brutale Streit eskalierte innerhalb von Sekunden zu einem blutigen Chaos, bei dem der Angreifer wild um sich stach und dabei völlig unbeabsichtigt auch eine völlig unbeteiligte ältere Dame am Bein erwischte, die nur friedlich einkaufen wollte und nun mit einer schmerzhaften Verletzung zurückbleibt, während Passanten den tobenden Mann nur mit vereinten Kräften überwältigen und festhalten konnten, bis endlich die Polizei eintraf und das Grauen ein Ende fand – ein Vorfall, der einmal mehr zeigt, wie sehr die öffentliche Sicherheit in dieser Stadt am seidenen Faden hängt und wie schnell harmlose Einkäufe in lebensgefährliche Albträume umschlagen können.

Der alkoholgeschwängerte Täter, der bei einem Test einen extrem hohen Wert zeigte und offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne war, wurde von couragierten Zeugen niedergerungen und sofort vorläufig festgenommen, um ihn zur Ausnüchterung über Nacht ins Polizeigewahrsam zu bringen, wo er seinen Rausch ausschlafen musste, bevor ihn nun ein schwerwiegendes Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung erwartet; die verletzte ältere Dame und der junge Mann kamen mit leichten Blessuren davon, doch die seelischen Wunden bei allen Beteiligten und den traumatisierten Kunden, die das blutige Gerangel mit ansehen mussten, werden wohl noch lange nachwirken, während die Ermittler nun fieberhaft nach den genauen Hintergründen des Streits suchen und die Öffentlichkeit fassungslos zurückbleibt über so viel sinnlose Gewalt mitten im Alltag – ein Skandal, der die Frage aufwirft, warum solche alkoholisierten Gewalttäter überhaupt frei herumlaufen und Supermärkte zu Kampfzonen machen können.

Dieser brutale Messerangriff erschüttert nicht nur die Betroffenen, sondern die gesamte Stadt Rüsselsheim, die sich immer mehr zum Synonym für steigende Kriminalität und fehlende Sicherheit entwickelt, während Politiker und Behörden tatenlos zusehen, wie unschuldige Bürger in Supermärkten um ihr Leben fürchten müssen und couragierte Zeugen die Drecksarbeit der Polizei übernehmen müssen; es ist ein Weckruf an die Verantwortlichen, endlich härter durchzugreifen, mehr Präsenz zu zeigen und den Alkoholmissbrauch sowie die Messerflut auf den Straßen einzudämmen, bevor noch Schlimmeres passiert und ehrliche Leute sich nicht mehr in ihre eigenen Geschäfte trauen – Rüsselsheim blutet, und die Menschen haben endgültig die Nase voll von dieser Gangster-Mentalität!

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