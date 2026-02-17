MESSER-TERROR IN DER INNENSTADT! JUNGER MANN IN RÜSSELSHEIM ÜBERFALLEN – TÄTER SCHLAGEN ZU UND VERSCHWINDEN IN DER NACHT

Schock am späten Abend mitten in Rüsselsheim! In der Bahnhofstraße wird ein junger Mann plötzlich von mehreren Unbekannten angegriffen. Ohne Vorwarnung schlagen die Täter zu, bedrohen ihr Opfer mit einem Messer und rauben Bargeld. Für den Angegriffenen wird der Heimweg zur Angststrecke. Die Brutalität der Attacke sorgt für Entsetzen, denn sie geschieht dort, wo eigentlich Alltag, Pendler und normales Stadtleben herrschen.

Nach der Tat fliehen die Angreifer zu Fuß in Richtung Bahnhof und verschwinden in der Dunkelheit. Der Überfallene bleibt verletzt zurück, er erleidet Blessuren, kommt aber glimpflich davon. Die Täter werden als junge Männer beschrieben, auffällig durch dunkle Kleidung und markante Gesichtsbehaarung, einer mit besonders auffälliger Haarfarbe. Eine gezielte Tat oder ein zufälliges Opfer – genau das versuchen die Ermittler nun herauszufinden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Jeder, der etwas gesehen hat oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich melden. Der Vorfall heizt erneut die Debatte um Sicherheit in Innenstädten an. Viele Bürger fragen sich: Wie sicher sind unsere Straßen wirklich noch, wenn Gewalt so unvermittelt zuschlägt?

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!