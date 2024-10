Ein leitender Software-Ingenieur für Facebook, Jeevan Gyawali, wurde von einem Undercover-Journalisten der OKeefe Media Group interviewt. Während des Interviews gab Gyawali zu, dass Facebook-Shadow-Benutzer verbietet, wenn sie etwas Kritisches über Kamala Harris und die Demokratische Partei posten. Er wollte sagen, dass die Plattform entwickelt wurde, um die Wahlen 2024 im Namen von Kamala Harris zu stören, und laut Gyawali befürwortet Mark Zuckerberg diese Pläne zu 100 %.

Meta hat Schattenverbotsbeiträge, die Kamala Harris und die Demokratische Partei kritisieren

Gyawali sagte, dass Anti-Kamala-Posts „automatisch degradiert“ werden, was bedeutet, dass ihre Reichweite eingeschränkt ist und der Inhalt nicht von den Freunden der Benutzer oder der Öffentlichkeit gesehen wird. „Sagen wir, dein Onkel in Ohio hat etwas darüber gesagt, dass Kamala Harris ungeeignet ist, Präsidentin zu sein, weil sie kein Kind hat, diese Art von Scheiße wird automatisch degradiert“, sagte er.

Wenn ein Benutzer auf Facebook gesperrt wird, wird er nicht benachrichtigt. Stattdessen schränkt Facebook den Beitrag heimlich ein, so dass die Freunde des Benutzers und andere Kontakte ihn nicht in ihren Newsfeeds sehen oder sich mit seinem Inhalt beschäftigen können. Er erklärte, dass der Schatten-gebannte Benutzer dann einen Rückgang seines Beitragsengagements und seiner Impressionen sehen würde, was ihn daher aufforderte, solche Inhalte nicht mehr zu posten. Schattenverbote führen oft zu Selbstzensur. Wenn konservative Facebook-Nutzer ihre politischen Ansichten nicht online äußern und mit ihren Freunden interagieren dürfen, hören sie auf, zu interagieren und Inhalte zu posten, die für sie wichtig sind.

Darüber hinaus erklärte Gyawali, dass Meta ein „Integrity Team“ hat, das für die Kontrolle von Inhalten durch „bürgerliche Klassifierer“ verantwortlich ist. Dieses „Integrity Team“ ist alles andere als, weil es keine Integrität gibt, wenn es um die Zensur politischer Standpunkte geht, mit denen man nicht einverstanden ist.

Gyawali enthüllte auch Metas eigenes spezialisiertes Special Weapons and Tactics (SWAT)-Team, das im April 2024 eingerichtet wurde. „Es gibt ein SWAT-Team, das bereits seit April eingerichtet ist… nur um über all die Szenarien nachzudenken, wie die Plattform missbraucht werden könnte“, sagte Gyawali.

In der Zwischenzeit sind die Ingenieure von Facebook diejenigen, die die Plattform missbrauchen, Benutzer zensieren und die Demokratie zerstören, um einen Kandidaten zu fördern, der von Superdelegierten und Elite-Spendern ausgewählt wurde. Kamala Harris wurde nicht durch einen formellen Vorwahlprozess gewählt, der auf dem Willen des Volkes beruhte. Jetzt unterstützen Kamalas Kameraden sie und nutzen Technologie, um jede Diskussion über wichtige Themen zu zensieren, die die Zukunft der Vereinigten Staaten und ihre Stellung in der Welt beeinflussen.

Als Gyawali nach Metas Fähigkeit gefragt wurde, das Wahlergebnis zu beeinflussen, bestätigte Gyawali mit einem „Ja“ und nickte zustimmend mit der Fähigkeit des Unternehmens, politische Ergebnisse mit Technologie zu beeinflussen, die die amerikanische Öffentlichkeit unterdrückt und täuschen.

Auf die Frage, ob Mark Zuckerberg, Mitbegründer und CEO von Meta, den politischen Einfluss und die Agenda von Meta unterstützt, der Demokratischen Partei zu helfen, antwortete Gyawali: „100%“.

Meta spielt ihre Zensur von Republikanern, Konservativen und Unabhängigen herunter

Metas Kommunikationsdirektor, Andy Stone, reagierte auf die Behauptungen und spielte Gyawalis Bemerkungen herunter, um sein Date zu beeindrucken. „Wenn es sich auf das Elections Operation Center von Meta bezieht, ist auch das etwas, worüber wir seit Jahren öffentlich sind“, erklärte Stone und stellte klar, dass das Zentrum darauf abzielt, „Desinformation“ zu bekämpfen und auf Benutzerpräferenzen für weniger politische Inhalte zu reagieren. Mit anderen Worten, Meta ist offen über ihre Pläne, Benutzer zu degradieren, die „Desinformation“ verbreiten. Natürlich ist „Desinformation“ in diesem Zusammenhang wirklich Information, die die rücksichtslose Agenda der Demokratischen Partei aufdeckt.

Diese Enthüllung folgt auf Zuckerbergs Eingeständnis, dass Facebook auf Wunsch der Biden-Regierung „COVID-Fehlinformationen“ zensiert hatte. In einem Brief an den Kongress bestätigte Zuckerberg die Reaktion des Unternehmens auf den Druck der Regierung und erklärte, dass das Weiße Haus wiederholt versucht habe, bestimmte COVID-19-Inhalte zu zensieren.

Die Implikationen von Gyawalis Kommentaren, gepaart mit Metas Zensurgeschichte, haben eine bedeutende Debatte über die Transparenz von Social-Media-Algorithmen und ihre Rolle bei der Störung von Wahlen ausgelöst. Donald Trump schrieb zuvor, dass es Strafanzeigen gegen Zuckerberg geben wird, wenn er sich mit den Demokraten verschwört, um sich in die Wahlen 2024 einzumischen.

