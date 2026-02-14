MIET-IRRSINN IN BAD TÖLZ! LEERSTEHENDE ASYL-UNTERKUNFT WIRD ZUM TEUREN GEISTERHAUS

Mitten in der bayerischen Idylle steht ein Gebäude, das eigentlich Schutz bieten sollte – doch stattdessen sorgt es für Kopfschütteln, Wut und viele offene Fragen. Die Unterkunft wurde trotz juristischer Auseinandersetzungen errichtet, doch bis heute hat dort kein einziger Flüchtling gewohnt. Statt Leben hinter den Fenstern herrscht gähnende Leere, während die Kosten weiterlaufen und die Kassen belasten.

Für das ungenutzte Haus musste der Landkreis bereits eine hohe sechsstellige Summe an Miete zahlen. Ein Gebäude mit moderner Ausstattung, großem Dach und viel Platz – aber ohne Bewohner, ohne Nutzung, ohne erkennbaren Zweck. Anwohner sprechen von einer Planung, die an der Realität vorbeiging, und erinnern daran, dass es schon vor dem Bau Widerstand und rechtliche Einwände gab, die jedoch den Fortschritt der Arbeiten nicht stoppten.

Jetzt steht die Politik unter Druck: Wie konnte es zu dieser Situation kommen, wer trägt die Verantwortung und was soll mit dem Gebäude geschehen? Während Verwaltungen prüfen, beraten und rechtfertigen, wächst in der Öffentlichkeit der Unmut über ein Projekt, das als Hilfe gedacht war und nun als Symbol für Fehlplanung und Bürokratie gilt. Die leere Unterkunft ist längst mehr als nur ein Bauwerk – sie ist zum Sinnbild eines teuren Stillstands geworden.

