MIETEN-HAMMER AUS BERLIN! NEUER SPD-PLAN LÄSST WOHNEN ZUM LUXUS WERDEN

In Berlin sorgt ein neuer Vorstoß der SPD für heftige Unruhe auf dem Wohnungsmarkt. Vermieter sollen künftig auch auf ihre Mieteinnahmen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zahlen. Was als Stärkung des Sozialsystems gedacht ist, löst bei Eigentümern und Branchenvertretern Alarmstimmung aus. Sie warnen vor massiven Folgen für Millionen Mieter, denn zusätzliche Belastungen würden nach ihrer Ansicht zwangsläufig an die Bewohner weitergegeben. Die Sorge: Wohnen könnte für viele Menschen spürbar teurer werden – gerade in ohnehin angespannten Städten.

Verbände schlagen deshalb lautstark Alarm und sprechen von einem drohenden Kostenschub, der sich direkt in den monatlichen Zahlungen bemerkbar machen könnte. Schon jetzt seien die Spielräume vieler Vermieter begrenzt, Rücklagen knapp und die laufenden Kosten hoch. Wenn nun weitere Abgaben hinzukämen, bleibe kaum eine andere Möglichkeit, als die Mieten anzupassen. Kritiker sehen darin eine politische Entscheidung mit Sprengkraft, weil sie ausgerechnet jene treffe, die ohnehin unter steigenden Lebenshaltungskosten leiden.

Die SPD weist die Vorwürfe zurück und betont, dass es nicht darum gehe, Mieter zusätzlich zu belasten. Man wolle im weiteren Verlauf Lösungen erarbeiten, die soziale Sicherheit stärken, ohne neue Härten zu schaffen. Doch solange konkrete Schutzmechanismen fehlen, bleibt die Verunsicherung groß. Zwischen politischem Anspruch und wirtschaftlicher Realität wächst die Angst vor einem neuen Konfliktfeld, das das ohnehin sensible Thema Wohnen weiter anheizen könnte.

