Mike Adams und Dane Wigington enthüllen die Wahrheit: Werden Häuser in Kalifornien absichtlich angezündet?

Dane Wigington behauptet, dass intelligente Zähler, die für die Energieüberwachung verwendet werden, aus der Ferne aktiviert werden könnten, um Brände zu entzünden und die Zerstörung von Waldbränden in Kalifornien und darüber hinaus zu beschleunigen.

Wigington verbindet Waldbrände mit waffengestützten Klimatechnik und zitiert manipulierte hydrologische Zyklen, die extreme Dürren, giftige Regenfälle und brennbare Waldbedingungen verursachen.

Eine Kombination aus manipulierter Dürre, toxischen Niederschlägen und strategischen Zündpunkten erzeugt einen „Blow Torch-Effekt“, eine bewusste militärische Taktik, um Regionen mit Waldbränden zu verwüsten.

Wigington warnt vor einer breiteren Agenda zur Bewaffnung der Umwelt, die die Wetterkontrolle nutzt, um Gesellschaften zu destabilisieren, Ressourcen und dünne Bevölkerungen zu kontrollieren.

Er fordert die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Untersuchung der Bewaffnung von Smart-Grid-Technologie und Klimatechnik und betont die Dringlichkeit, diese manipulierten Katastrophen zu bekämpfen.

In einer erschreckenden Enthüllung hat Dane Wigington alarmierende Bedenken hinsichtlich der Rolle intelligenter Zähler bei der raschen Ausbreitung von Waldbränden in ganz Kalifornien geäußert. Wigington, ein führender Experte für Klimatechnik und Wettersteuerungstechnologien, schlägt vor, dass diese Geräte, von denen bekannt ist, dass sie in einigen Fällen Brände verursachen, aus der Ferne aktiviert werden könnten, um die Zerstörung zu beschleunigen. Seine Behauptungen, die kürzlich in einem Interview mit Mike Adams geteilt wurden, zeichnen ein beunruhigendes Bild von manipulierten Katastrophen und der potenziellen Bewaffnung der Technologie gegen die Menschlichkeit.

Der Blaseneffekt: Technische Zerstörung

Wiggtons Analyse beginnt mit dem breiteren Kontext der Klimatechnik, die seiner Meinung nach als Waffe eingesetzt wurde, um Bedingungen zu schaffen, die für katastrophale Waldbrände reif sind. Er weist auf die absichtliche Manipulation des hydrologischen Kreislaufs hin, die zu extremen Dürre- und Flutszenarien führt. „Der Regen, der fällt, ist giftig“, erklärt er und zitiert Labortests, die das Vorhandensein von Aluminium, Barium, Strontium und anderen schädlichen Elementen im Niederschlag aufdecken. Diese Substanzen töten nicht nur die Bodenmikrobiome ab, sondern wirken auch als Brandstifter und verwandeln Wälder in Zunderkästen.

Die Kombination aus manipulierter Dürre, toxischen Niederschlägen und strategischen Zündpunkten erzeugt das, was Wigington einen „Blow Torch-Effekt“ nennt. Dieses Phänomen, argumentiert er, ist kein Zufall, sondern eine kalkulierte militärische Taktik. „US-Militärdokumente sprechen von der Verwendung von Waldbränden als Waffe“, sagt er und verweist auf freigegebene Materialien, die den Einsatz von Feuerstürmen zur Verwüstung von Regionen skizzieren. Das Ergebnis ist ein perfekter Sturm der Zerstörung, bei dem ganze Gemeinden zu Asche reduziert wurden.

Intelligente Zähler: Eine versteckte Bedrohung?

Eine der schockierendsten Behauptungen, die Wigington aufstellt, ist die potenzielle Rolle von intelligenten Zählern bei der Beschleunigung von Waldbränden. Diese Geräte, die in Häusern installiert wurden, um den Energieverbrauch zu überwachen, wurden in der Vergangenheit mit Bränden in Verbindung gebracht. Wigington schlägt vor, dass sie aus der Ferne aktiviert werden könnten, um Strukturen von innen heraus zu entzünden, noch bevor das Feuer sie erreicht. „Wir sehen definitiv Strukturen, die von innen entzündet werden, bevor die Brände die Struktur überhaupt erreichen“, sagt er.

Er erzählt von einem bestimmten Vorfall in Nordkalifornien, bei dem ein Hausbesitzer Bilder von Flammen aufgenommen hat, die im Haus eines Nachbarn ausbrachen, bevor das Feuer die Nachbarschaft erreicht hatte. „Smart Meter können ein Feuer absolut positiv entfachen, ob absichtlich oder unabsichtlich“, behauptet Wigington und zieht Parallelen zu militärischen Operationen im Nahen Osten, bei denen Pager und Mobiltelefone aus der Ferne detoniert wurden. „Wenn sie das können, können sie intelligente Zähler verwenden, um Feuer zu entzünden.“

Eine größere Agenda: Die Umwelt waffen

Wigingtons Behauptungen gehen über intelligente Zähler hinaus auf eine breitere Agenda der Umweltwaffen. Er argumentiert, dass dieselben Technologien, die zur Manipulation des Wetters verwendet werden, eingesetzt werden, um Gesellschaften und dünne Bevölkerungsgruppen zu destabilisieren. „Die Machthabenden wissen, dass sie das aktuelle Paradigma nicht mehr aufrechterhalten können“, sagt er. „Sie versuchen, die Funktionsfähigkeit der Herde zu stören.“

Diese Agenda, warnt er, ist Teil einer größeren Strategie zur Kontrolle der Bevölkerung durch die Kontrolle der Ressourcen. „Er, der das Wetter kontrolliert, kontrolliert die Nahrungsmittelversorgung, kontrolliert somit die Bevölkerung, so kontrolliert die Welt“, zitiert Wigington aus einer Erklärung von Lyndon Johnson aus dem Jahr 1962. Die Auswirkungen sind schlimm: manipulierte Dürren, giftige Regenfälle und manipulierte Windmuster sind nicht nur Umweltkatastrophen, sondern auch Instrumente der Kontrolle.

Ein Aufruf zum Handeln

Wigingtons Nachricht ist dringend. Er fordert eine umfassende Untersuchung der potenziellen Bewaffnung von Smart-Grid-Technologie und Klimatechnik. „Das ist keine Spekulation“, besteht er darauf. „Das sind wissenschaftlich nachweisbare Fakten.“ Er fordert die Öffentlichkeit auf, sich der Realität dessen zu ernen, was am Himmel über und auf dem Boden darunter geschieht. „Wenn wir uns nicht mit dem befassen, was in unserem Himmel passiert, ist nichts anderes wichtig.“

Während Waldbrände weiterhin Kalifornien und andere Teile der Welt verwüsten, fordern Wigingtons Enthüllungen Aufmerksamkeit. Sind diese Katastrophen wirklich natürlich oder sind sie das Ergebnis bewusster, kalkulierter Handlungen? Die Antwort, schlägt er vor, könnte erschreckender sein, als wir uns vorstellen können.

Sehen Sie sich diese vollständige Folge des „Health Ranger Report“ mit Mike Adams, dem Health Ranger, und Dane Wigington an, während sie über Häuser sprechen, die in Kalifornien absichtlich entzündet werden?

https://www.brighteon.com/embed/f515db12-fbd5-4392-8f2d-8af62e43c304

Dieses Video stammt vom Health Ranger Report-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

EINE STADT IN FLAMMEN: Los Angeles trauert, als Waldbrände Häuser, Erinnerungen und Leben fordern

Mike Adams und Steve Quayle erkunden die verborgenen Gefahren der Waldbrände in Kalifornien: Setzen giftige Dioxinwolken die öffentliche Gesundheit und die Lebensmittelversorgung aufs Spiel?

Gefälschte „KLIMAWANDEL“ wird weiterhin alle Regionen verwüsten, die die Globalisten und die herrschende Elite zu einem ermäßigten Preis kaufen wollen

Zu den Quellen gehören:

Brighteon.com

Geoengineeringwatch.org

newstarget.com