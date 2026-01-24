MILEI SCHLÄGT ZU! Präsident will WHO-Chef vor Gericht bringen

Der argentinische Präsident Javier Milei bereitet eine Bombe vor! Er will WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verklagen. Milei wirft der WHO-Führung schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Corona-Pandemie vor.

Die Vorwürfe sind heftig! Lockdowns, harte Verordnungen und globale Maßnahmen haben der Freiheit massiv geschadet. Unzählige Menschen erlitten unter den Einschränkungen. Milei spricht von einer schweren Attacke auf die gesundheitliche Souveränität der Nationen.

Argentinien ist bereits aus der WHO ausgetreten – ein klarer Schritt des Widerstands. Jetzt eskaliert Milei den Konflikt und zieht vor das höchste internationale Gericht. Der Streit um die Corona-Politik bekommt damit eine völlig neue Dimension.

