MILLIARDEN-WAHNSINN UM SCHLOSS BELLEVUE!STAAT VERPLANT UNSER STEUER-GELD – UND KEINER REGT SICH AUF

Berlin – Es ist der Amtssitz des Bundespräsidenten, ein historisches Gebäude mitten im Herzen der Hauptstadt. Doch jetzt sorgt Schloss Bellevue für einen Kosten-Hammer, der vielen Bürgern den Atem rauben dürfte! Denn während Deutschland über Sparpakete, Krisen und steigende Preise diskutiert, wird der Amtssitz des Staatsoberhaupts für eine gigantische Summe saniert. Die Bauarbeiten verschlingen rund eine Milliarde Euro. Der eigentliche Umbau kostet bereits hunderte Millionen, dazu kommen großzügige Risiko-Reserven für mögliche Altlasten im Boden, zusätzliche Vorsorge für steigende Baupreise und ein teures Ausweichquartier für den Bundespräsidenten während der Bauzeit. Das Ergebnis: ein Milliardenprojekt – für einen Umbau!

Erstaunlich ist dabei vor allem eines: Der große Aufschrei bleibt aus. Früher konnten schon deutlich kleinere Summen Regierungen ins Schwitzen bringen. In Zeiten der D-Mark galt bereits ein zweistelliger Millionenbetrag als politischer Sprengstoff. Heute wirken selbst gewaltige Summen beinahe harmlos. Sondervermögen in gigantischer Höhe werden beschlossen, neue Schuldenpakete diskutiert – und irgendwo in diesem Strom aus Milliarden verschwindet plötzlich eine zusätzliche Milliarde für ein Schloss. Die Zahlen werden immer größer, doch unser Gefühl für ihr Gewicht scheint immer kleiner zu werden.

Dabei stellt kaum jemand infrage, dass der Amtssitz des Bundespräsidenten gepflegt und modernisiert werden muss. Schloss Bellevue ist kein gewöhnliches Gebäude, sondern ein Symbol des Staates – sicherheitsrelevant, historisch bedeutend und repräsentativ. Doch die entscheidende Frage lautet: In welchem Rahmen wird gebaut? Mit welcher Disziplin? Und mit welchem Respekt vor dem Geld der Steuerzahler? Die Geschichte öffentlicher Großprojekte in Deutschland ist voll von Bauwerken, deren Kosten explodierten und deren Zeitpläne sich immer weiter nach hinten verschoben. Auch für Bellevue sind lange Baujahre eingeplant – eine Zeitspanne, in der andere Länder ganze Stadtviertel errichten würden.

Der Unterschied liegt auf der Hand: Wer privat baut, rechnet jeden Euro, kontrolliert jede Rechnung und achtet auf jede Verzögerung. Denn jeder zusätzliche Euro muss selbst erarbeitet werden. Der Staat dagegen baut mit Geld, das nicht ihm gehört, sondern den Bürgern. Es ist das Geld der Menschen, die jeden Tag arbeiten, Steuern zahlen und darauf vertrauen, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Wenn eine Milliarde Euro für den Umbau eines Schlosses kaum noch ein politisches Beben auslöst, dann stellt sich eine unbequeme Frage: Haben wir wirklich nur ein Haushaltsproblem – oder längst ein Problem mit unserer Wahrnehmung von Geld?

