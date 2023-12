Nach der Coronavirus-Pandemie von 2020 wurden Dutzende Millionen Überlebende, die unweigerlich eine natürliche Immunität erreichten, schließlich manipuliert, um an einer Reihe unnötiger Impfstoffexperimente teilzunehmen. Dies ist die Schlussfolgerung eines neuen Antrags nach dem Freedom of Information Act (FOIA), der die Empfehlungen der CDC als unbegründet und ohne zugrunde liegende Daten offengelegt hat.

Uns wurde wiederholt gesagt, dass die Coronavirus-Pandemie 2020 die tödlichste Pandemie seit einem Jahrhundert war und weitergehen würde, wenn wir nicht alle geimpft würden. Uns wurde im Jahr 2021 gesagt, dass wir in einer “Pandemie der Ungeimpften” leben. Das Leben der Menschen wurde bedroht, die Einhaltung dieses “reetterischen” Impfstoffs zu maximieren. Während dieser Zeit der Lügen und Täuschung war die natürliche Exposition verboten, mit Masken und Isolation, um das Experiment durchzusetzen. Natürliche Immunität galt als Mythos.

CDC verkaufte Millionen weitere COVID-Impfstoffe, indem sie Menschen manipulierte, die bereits eine natürliche Immunität hatten

Die stetige Dosis Propaganda war in den Unternehmensmedien einheitlich, fast so, als wäre sie 2019 bei Event 201 geplant. Jeder Dissens gegen die Impfstoff-Orthodoxie wurde als “Fehlinformation” bezeichnet und wurde entweder diskreditiert oder von einem Netzwerk allwissender Faktenprüfer aus den sozialen Medien entfernt. Zu Beginn des Jahres 2021 wurden Einzelpersonen bestochen und nach Altersgruppe und sozialem Status aufgereiht, um an etwas teilzunehmen, das alles “zum Wohle der Allgemeinheit” war. Einige christliche Kirchen, die durch staatliche Lockdowns im Jahr 2020 geschlossen wurden, öffneten pflichtbewusst ihre Türen, nur um diese Schüsse in die Arme der Menschen zu bekommen.

Diese experimentellen Impfstoffe (die in einem Zehntel der Zeit auf den Markt gebracht wurden, was klinisch umsichtig ist) wurden (angeblich) entwickelt, um vor einer Infektion zu schützen, die sich die meisten Menschen bereits zugezogen hatten und gegen die sie eine natürliche Immunität hatten. Unter der Annahme, dass die “Impfstoffe” zu dieser Zeit funktionierten, gab es immer noch keinen wissenschaftlichen Präzedenzfall, um Menschen gegen eine Infektion zu impfen, für die sie bereits Antikörper hatten. Aber die Bio-Terror-Operation der CDC diktierte damals die öffentliche Politik und trieb die Bevölkerung in Zustände der Hysterie, Isolation und Familientrennung, während sie jahrzehntelange wissenschaftliche und epidemiologische Präzedenzfälle umkehrte.

Das Massenimpfexperiment der CDC und die Entlassung der natürlichen Immunität stützten sich auf keine Daten

Der langjährige Präzedenzfall der natürlichen Immunität spielte für die Gesundheitsbehörden keine Rolle. Die CDC bestand darauf, dass Menschen mit einer früheren Infektion trotz natürlicher Immunität geimpft werden. Laut der FOIA-Anfrage wissen wir jetzt sicher, dass die energische Empfehlung der CDC auf einer von Big Pharma finanzierten Studie basierte, die keine zugrunde liegenden Daten zur Unterstützung ihrer Behauptungen hatte.

Die CDC veröffentlichte die Studie in ihrer Ausgabe vom 9. November 2021 des wöchentlichen Berichts über Morbidität und Mortalität. Die am 29. Oktober 2021 veröffentlichte Studie kam zu dem Schluss, dass ungeimpfte Personen mit einer früheren COVID-19-Infektion im Vergleich zu geimpften Personen mit fünfmal höherer Wahrscheinlichkeit wieder an COVID erkrankten.

Es stellt sich heraus, dass die Behauptungen der CDC alle Unsinn waren, ohne zugrunde liegende Daten, die sie stützen. Tatsächlich gibt die CDC zu, dass sie die Daten für die Studie nie gesehen haben. Die belagerte Agentur gab zu, dass die Daten von einer “externen Partnerorganisation gehalten und von einem Auftragnehmer gepflegt wurden“. Schlimmer noch, die CDC räumte auch ein, dass “CDC-Fachexperten vor der Vertragskündigung keine Kopien der Rohdaten erhalten haben”. Diese Daten sind nicht mehr verfügbar und die Öffentlichkeit wird nie wissen, was sie tatsächlich gezeigt haben.

Interessanterweise stellten die Autoren im Abschnitt Interessenkonflikte der Studie fest, dass die Studie selbst von mehreren Pharmaunternehmen wie Pfizer, AstraZeneca, Merck, Sanofi und GlaxoSmithKline gesponsert wurde. Mindestens vier der Pharmaunternehmen waren an der Herstellung und dem Verkauf der COVID-19-Impfstoffe beteiligt. Die vielen Interessenkonflikte wurden von der CDC ignoriert. Anstatt die Ergebnisse zu überprüfen und die Daten hinter den Schlussfolgerungen der Studie nachzuvollzeichnen, versuchte die CDC, alle zugrunde liegenden Daten zu ignorieren und die falsche Erzählung der Studie zu veröffentlichen. Die CDC drängte die falsche Erzählung am selben Tag, an dem die Studie als Preprint veröffentlicht wurde, und ließ keine Zeit für irgendeine Art von Überprüfung. Zumindest hat die CDC die Öffentlichkeit fahrlässig in die Irre geführt.

