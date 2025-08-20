Millionenprojekt ohne Wirkung: CDU-Regierung hält am „Welcome-Center“ fest obwohl nur 5 vermittelt wurden!

Die CDU-Landesregierung in Schleswig-Holstein hat 12,8 Millionen Euro in den Aufbau eines sogenannten „Welcome-Centers“ investiert, das eigentlich dringend benötigte Fachkräfte in Arbeit bringen sollte. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus: Im Jahr 2023 konnten über die Einrichtung lediglich fünf Arbeitsplätze vermittelt werden, seitdem werden keine neuen Vermittlungen oder messbaren Fortschritte mehr erfasst. Trotz dieser ernüchternden Bilanz hält die Landesregierung weiter an dem Projekt fest, verteidigt die Millionen-Ausgaben und spricht von einem langfristigen Vorhaben, das noch Wirkung entfalten werde. Kritiker hingegen sehen darin ein Paradebeispiel für Steuergeldverschwendung und fordern eine sofortige Evaluierung, um weitere Mittelverschwendung zu verhindern. Während Unternehmen im Land weiterhin händeringend nach Fachkräften suchen, bleibt das teure „Welcome-Center“ bislang ein Symbol für politische Fehlplanung.