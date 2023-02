Minderjährige wird im Düsseldorfer Hauptbahnhof sexuell belästigt“!

Am Bahnsteig zu Gleis 17 des Düsseldorfer Hauptbahnhofs belästigte ein 47-Jähriger am Montagabend (20. Februar) eine 17-Jährige Bahnreisende. Nach erfolgter Videoauswertung und zweifelsfreier Identifizierung der Geschädigten konnten Bundespolizisten den Mann am Gleis 6 feststellen und vorläufig festnehmen.

Der 47-jährige Deutsche näherte sich gegen 18:35 Uhr der wartenden 17-Jährigen und ihrer Begleiterin (17), griff der Geschädigten hinterrücks mit der Hand unter den Rock und berührte ihren Intimbereich mit den Fingern. Dabei schreckte die 17-Jährige zusammen, worauf der Verdächtige vom Bahnsteig flüchtete. Die Minderjährige und ihre Begleiterin setzten Beamte der Bundespolizei über den Vorfall in Kenntnis. Diese konnten nach einer Videoauswertung den Tatverdächtigen am Bahnsteig zu Gleis 6 antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 47-Jährige wurde zur Sachverhaltsklärung dem Bundespolizeirevier am Düsseldorfer Hauptbahnhof zugeführt. Während der Durchsuchung verhielt sich der Tatverdächtige äußerst aggressiv und unkoorperativ. Die Beamten führten eine erkennungsdienstliche Behandlung sowie eine freiwillige DNA-Entnahme bei dem 47-Jährigen durch. Die Geschädigte sowie ihre Begleiterin wurden gegen 20.00 Uhr an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Da keine ersichtlichen Haftgründe vorlagen, konnte der Verdächtige die Diensträume verlassen.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen der sexuellen Belästigung eingeleitet.