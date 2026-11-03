MISSBRAUCHS-SKANDAL UM SCHWEIZER TV-LEGENDE! HANS JUCKER WAR VERURTEILTER SEXUALSTRAFTÄTER – SRF LÖSCHT VIDEOS!

SCHWEIZ – EIN UNFASSBARER SKANDAL ERSCHÜTTERT DIE SCHWEIZER FERNSEHWELT!Jahrzehntelang galt Hans Jucker als gefeierte Sportreporter-Legende, seine Stimme begleitete Millionen Fernsehzuschauer bei Olympischen Spielen, Ski-Weltmeisterschaften und zahlreichen weiteren sportlichen Großereignissen. Doch hinter dem öffentlichen Ansehen des beliebten Kommentators verbarg sich eine erschütternde Vergangenheit, die erst jetzt, viele Jahre nach seinem Tod, eine breite Öffentlichkeit erreicht. Der langjährige Mitarbeiter des Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) war bereits im Mai 1971 vom Bezirksgericht Affoltern wegen sexueller Handlungen mit Jugendlichen rechtskräftig verurteilt worden. Wie aktuelle Medienberichte unter Berufung auf Recherchen des Schweizer „Tages-Anzeigers“ berichten, erhielt Jucker damals eine bedingte Gefängnisstrafe von acht Monaten. Im Mittelpunkt des Strafverfahrens standen sexuelle Übergriffe auf insgesamt fünf männliche Jugendliche, darunter ein Junge unter 16 Jahren und vier weitere Jugendliche unter 20 Jahren. Zwischen 1969 und 1971 soll es zu rund 20 Übergriffen gekommen sein. Nach den veröffentlichten Angaben soll Jucker die Jugendlichen unter anderem in seine Wohnung eingeladen oder mit ihnen abgelegene Waldgebiete aufgesucht haben, wo es zu sexuellen Handlungen gekommen sei. Besonders erschütternd sind die berichteten Einzelheiten des damaligen Strafverfahrens: Jucker soll die Taten vor Gericht eingeräumt, deren Schwere jedoch heruntergespielt haben. Eine ernsthafte Einsicht in das Leid der Betroffenen ließ er nach Darstellung der damaligen Gerichtsunterlagen offenbar nicht erkennen. Wie konnte ein Mann mit einer solchen strafrechtlichen Vergangenheit über Jahrzehnte zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Schweizer Fernsehens aufsteigen? Diese Frage steht nun im Mittelpunkt eines Medien- und Aufarbeitungsskandals, der weit über die Grenzen der Schweiz hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. Hans Jucker wurde 1946 geboren, begann bereits 1965 seine Tätigkeit beim Schweizer Fernsehen und blieb dem Sender bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2011 verbunden. Insgesamt arbeitete er rund 46 Jahre für das Unternehmen, kommentierte internationale Sportereignisse und wurde zu einer der bekanntesten Stimmen des Landes. Wenige Tage nach seiner Pensionierung starb er 2011 im Alter von 65 Jahren. Während die Öffentlichkeit den Sportreporter über Jahrzehnte als beliebte Fernsehpersönlichkeit wahrnahm, blieb die Verurteilung wegen sexueller Übergriffe weitgehend außerhalb der öffentlichen Diskussion. Jetzt rücken die damaligen Opfer und die Frage nach dem Umgang mit den Straftaten in den Mittelpunkt. Die Enthüllungen zeigen auf erschreckende Weise, wie lange eine strafrechtlich dokumentierte Vergangenheit eines prominenten Medienvertreters aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwinden kann. Die aktuelle Berichterstattung über den Fall Hans Jucker und die sexuellen Übergriffe auf Jugendliche wirft deshalb nicht nur Fragen zur Person des verstorbenen Kommentators auf, sondern auch zum jahrzehntelangen Umgang mit seiner Verurteilung.

BESONDERS ERSCHÜTTERND: EIN EHEMALIGES HEIMKIND BRICHT NACH JAHRZEHNTEN SEIN SCHWEIGEN! Eine entscheidende Rolle bei der erneuten öffentlichen Aufarbeitung spielt der heute 71-jährige Willi Fegble. In seiner Biografie mit dem Titel „Ich bin ein Unfall“ beschreibt er seine schwierige Kindheit und Jugend in Schweizer Heimen sowie persönliche Erfahrungen mit Hans Jucker. Fegble berichtet, dass er als 15-Jähriger nach dem Sport unter der Dusche von dem später berühmten Fernsehkommentator sexuell bedrängt worden sei. Diese persönliche Schilderung ist als zusätzlicher Vorwurf zu betrachten, der nach den vorliegenden Berichten nicht Gegenstand des damaligen Strafurteils war. Der ehemalige Heimzögling erklärt, dass er seinerzeit aus Angst und aufgrund seiner schwierigen Lebenssituation niemandem von dem Geschehen berichtet habe. Kinder und Jugendliche in Heimen hätten damals häufig das Gefühl gehabt, dass ihnen ohnehin niemand glauben würde. Besonders bedrückend ist der Hintergrund der Begegnungen: Juckers Vater arbeitete als Koch im Landerziehungsheim Albisbrunn. Der damals junge Hans Jucker besuchte seine Eltern regelmäßig und kam auf diesem Weg mit den dort untergebrachten Jugendlichen in Kontakt. Nach den veröffentlichten Recherchen spielte er mit ihnen Fußball und gewann dadurch Zugang zu ihrem unmittelbaren Lebensumfeld. Das Heim, das eigentlich Schutz, Betreuung und eine Perspektive bieten sollte, wurde damit nach den Schilderungen der Betroffenen zum Ausgangspunkt schwerwiegender persönlicher Erfahrungen. Fegble erfuhr nach eigenen Angaben erst während der Recherchen zu seinem Buch, dass Jucker bereits 1971 wegen sexueller Handlungen mit Jugendlichen verurteilt worden war. Die jahrelange öffentliche Verehrung des Sportreporters steht damit in einem besonders bitteren Gegensatz zu den Erfahrungen der Betroffenen. Während Jucker seine Fernsehkarriere fortsetzen konnte, mussten Menschen, die sexuelle Übergriffe erlebt hatten, mit deren möglichen seelischen Folgen weiterleben. Zusätzliche Fragen wirft der damalige Umgang mit dem Urteil auf. Nach Medienberichten sollen ehemalige Zeitzeugen erklärt haben, dass Juckers Verurteilung seinerzeit auch im Umfeld des Schweizer Fernsehens bekannt gewesen sei. Ob diese Angaben zutreffen, welche Verantwortlichen möglicherweise informiert waren und ob daraus Konsequenzen gezogen wurden, muss die angekündigte Untersuchung erst klären. Denn der Sender selbst erklärt, erst vor wenigen Wochen Kenntnis von der strafrechtlichen Verurteilung erhalten zu haben. Hier entsteht ein erheblicher Aufklärungsbedarf: Welche Informationen lagen dem damaligen Arbeitgeber tatsächlich vor? Wurden Hinweise dokumentiert? Gab es innerhalb des Unternehmens Diskussionen über die Verurteilung? Und weshalb konnte die strafrechtliche Vergangenheit eines so prominenten Mitarbeiters über Jahrzehnte nahezu vollständig aus der öffentlichen Wahrnehmung verschwinden? Dabei ist ausdrücklich festzuhalten, dass die gerichtlich dokumentierten Straftaten nach Angaben des Senders außerhalb von Juckers beruflicher Tätigkeit stattfanden. Ein Zusammenhang mit seiner Arbeit als Sportkommentator ist nicht belegt. Dennoch muss sich ein öffentlich-rechtliches Medienunternehmen mit der Frage auseinandersetzen, wie es damals mit einer derart schwerwiegenden Verurteilung eines Beschäftigten umging. Ausführliche Hintergründe zu den Enthüllungen über Hans Jucker und die Aussagen der Betroffenen verdeutlichen, weshalb der Fall auch nach mehr als fünf Jahrzehnten nicht einfach als erledigtes Kapitel der Vergangenheit betrachtet werden kann.

JETZT ZIEHT DAS SCHWEIZER FERNSEHEN DIE NOTBREMSE – VIDEOS GELÖSCHT, EXTERNE UNTERSUCHUNG ANGEKÜNDIGT! Nach Bekanntwerden der jahrzehntealten Verurteilung reagierte das Schweizer Radio und Fernsehen mit ersten konkreten Maßnahmen. In einer offiziellen Stellungnahme vom 2. November 2026 distanziert sich SRF ausdrücklich von den gerichtlich dokumentierten Straftaten seines früheren Mitarbeiters und verurteilt jede Form sexueller Gewalt und Verletzung der persönlichen Integrität. Der Sender bestätigte, dass Jucker 1971 wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden war. Gleichzeitig wurde angekündigt, den damaligen Umgang des Unternehmens mit dem Fall durch eine externe Untersuchung aufarbeiten zu lassen. SRG-Generaldirektorin Susanne Wille zeigte sich angesichts des bekannt gewordenen Leids der Betroffenen erschüttert und sprach sich für eine unabhängige Aufarbeitung aus. Dabei soll nicht nur untersucht werden, welche Rolle die damaligen Verantwortlichen des Schweizer Fernsehens spielten, sondern auch, welche Konsequenzen sich für die heutigen Schutzmaßnahmen des Unternehmens ergeben könnten. Besonders deutlich sind die unmittelbaren Folgen für die öffentliche Darstellung des verstorbenen Sportreporters: SRF hat bereits veröffentlichte Highlight-Videos, die Hans Jucker als Kommentator besonders hervorheben, von den eigenen Plattformen sowie von seinen Kanälen auf externen Plattformen entfernt. Künftig sollen entsprechende Würdigungsclips nicht mehr veröffentlicht werden. Noch 2025 hatte der Sender auf YouTube ein Video unter dem Titel „Best of Hans Jucker“ veröffentlicht. Solche Beiträge stehen nun im Widerspruch zu der neuen öffentlichen Bewertung seiner Person. Allerdings wird nicht das gesamte historische Material gelöscht. Journalistische Archivbeiträge, darunter frühere Sportzusammenfassungen und kommentierte Wettkämpfe, bleiben weiterhin zugänglich. SRF begründet diese Unterscheidung damit, dass solche Aufzeichnungen zur dokumentierten Programm- und Zeitgeschichte gehören. Damit versucht der Sender, zwischen der notwendigen historischen Dokumentation und einer nachträglichen öffentlichen Würdigung des verurteilten Sexualstraftäters zu unterscheiden. SRF-Direktor Roger Elsener machte deutlich, dass das Unternehmen die Berichte über die damaligen Straftaten sehr ernst nehme und das Leid der Opfer ausdrücklich bedauere. Nach Angaben des Senders bestehen heute verschiedene Schutzinstrumente für Beschäftigte, darunter interne und externe Vertrauenspersonen, Schulungen, Regelungen zum Schutz der persönlichen Integrität sowie eine Plattform für anonyme Hinweise. Ob diese Maßnahmen weiter verbessert werden müssen, soll ebenfalls Teil der angekündigten Aufarbeitung sein. Offen bleibt bislang, wer die externe Untersuchung konkret durchführen wird, wann Ergebnisse vorliegen und ob sich die damaligen Entscheidungswege nach mehr als fünf Jahrzehnten noch vollständig rekonstruieren lassen. Der Fall Hans Jucker wirft damit grundsätzliche Fragen nach Verantwortung, Transparenz und dem institutionellen Umgang mit sexueller Gewalt auf. Eine strafrechtliche Verurteilung verliert ihre historische Bedeutung nicht dadurch, dass der Täter später öffentliche Anerkennung erfährt oder die Straftaten jahrzehntelang nicht thematisiert werden. Gerade bei einem öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen ist die Frage berechtigt, ob der damalige Arbeitgeber seiner Verantwortung angemessen gerecht wurde. Zugleich darf die notwendige Aufarbeitung nicht dazu führen, unbelegte Vermutungen über eine mögliche Mitwisserschaft früherer Verantwortlicher als Tatsachen darzustellen. Entscheidend sind überprüfbare Dokumente, Zeugenaussagen und die Ergebnisse einer unabhängigen Untersuchung. Der eigentliche Skandal besteht nicht nur in den schweren Straftaten eines einst gefeierten Fernsehstars, sondern auch darin, dass die Betroffenen so lange auf eine breite öffentliche Auseinandersetzung mit ihrer Geschichte warten mussten. Die offizielle Stellungnahme von SRF zur Verurteilung von Hans Juckermarkiert deshalb erst den Beginn einer Aufarbeitung, deren Ergebnisse mit Spannung erwartet werden dürfen. Für die Betroffenen bleibt die Hoffnung, dass ihr Leid endlich angemessen wahrgenommen wird und aus den damaligen Versäumnissen, soweit sie sich nachweisen lassen, konkrete Lehren gezogen werden.

Quellen

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